Зимой будете лакомиться сочной и нежной петрушкой: 5 способов сохранить ее свежей

Posted 31 октября, 11:27
Published 31 октября, 11:27
Modified 31 октября, 11:29
Updated 31 октября, 11:29
Перед заморозкой тщательно переберите свежую петрушку, выкиньте пожухшие веточки. Лучше всего использовать петрушку, только что собранную с грядки или купленную на рынке. Промойте петрушку в холодной воде, чтобы удалить пыль, грязь и возможных насекомых. Можно сделать это, замачивая зелень в большой миске и несколько раз меняя воду.
Молодые веточки замачивают на полчаса в воде с добавлением соли, что помогает избавиться от насекомых, а также нейтрализует нитраты, содержащиеся в зелени, — советует садовод Галина Матвеевна, эксперт портала «Антонов сад».
Разложите вымытую петрушку на чистом кухонном полотенце или бумажных салфетках.
Промокните насухо или оставьте на некоторое время, чтобы вода полностью испарилась — избыточная влага может привести к образованию льда на листве. При необходимости нарежьте петрушку нужными кусочками. Можно использовать только листья или веточки с черешками.
А вот замораживать петрушку можно двумя способами:
Помещайте заготовки вглубь морозилки. От теплого воздуха при открытии отсека зелень может начать оттаивать и, как следствие, слипаться. По этой причине портится вкус и уменьшается срок хранения продукта, — советует Галина Матвеевна.
Замороженная петрушка хранится до 12 месяцев без значительной потери качества. Лучше использовать ее в течение первых шести месяцев для максимальной свежести. Размораживать петрушку обычно не требуется, особенно если вы добавляете ее в горячие блюда. Просто возьмите необходимое количество из морозильника и положите прямо в блюдо. Если нужна размороженная петрушка для украшения салатов или блюд, оставьте необходимое количество оттаивать при комнатной температуре или в холодильнике.
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