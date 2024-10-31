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Posted 31 октября, 11:27

Published 31 октября, 11:27

Modified 31 октября, 11:29

Updated 31 октября, 11:29

Осенью свежую петрушку для заморозки можно приобрести на рынке

Зимой будете лакомиться сочной и нежной петрушкой: 5 способов сохранить ее свежей

31 октября 2024, 11:27
Фото: 1MI. Осенью свежую петрушку для заморозки можно приобрести на рынке
Сюжет
Дом и сад
В холодное время года организм особенно нуждается в витаминах. Петрушка — это доступный и вкусный источник полезных веществ. Но как сохранить зелень зимой, чтобы она не потеряла свои свойства? Эксперты считают, что лучше всего ее заморозить.

Перед заморозкой тщательно переберите свежую петрушку, выкиньте пожухшие веточки. Лучше всего использовать петрушку, только что собранную с грядки или купленную на рынке. Промойте петрушку в холодной воде, чтобы удалить пыль, грязь и возможных насекомых. Можно сделать это, замачивая зелень в большой миске и несколько раз меняя воду.

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Молодые веточки замачивают на полчаса в воде с добавлением соли, что помогает избавиться от насекомых, а также нейтрализует нитраты, содержащиеся в зелени, — советует садовод Галина Матвеевна, эксперт портала «Антонов сад».

Разложите вымытую петрушку на чистом кухонном полотенце или бумажных салфетках.
Промокните насухо или оставьте на некоторое время, чтобы вода полностью испарилась — избыточная влага может привести к образованию льда на листве. При необходимости нарежьте петрушку нужными кусочками. Можно использовать только листья или веточки с черешками.

Перед заморозкой петрушку необходимо высушитьПеред заморозкой петрушку необходимо высушить
Перед заморозкой петрушку необходимо высушить. Фото: Photo by Erda Estremera on Unsplash

А вот замораживать петрушку можно двумя способами:

  • в контейнерах или пакетах: поместите петрушку в герметичные контейнеры или специальные пакеты для заморозки. Плотно закройте, чтобы избежать попадания воздуха;
  • в кубиках льда: разложите нарезанную петрушку в формы для льда, залейте холодной водой или оливковым маслом. Заморозьте, а потом извлеките кубики и храните их в пакете или контейнере в морозилке. Этот метод удобен для добавления в супы и соусы.
Помещайте заготовки вглубь морозилки. От теплого воздуха при открытии отсека зелень может начать оттаивать и, как следствие, слипаться. По этой причине портится вкус и уменьшается срок хранения продукта, — советует Галина Матвеевна.

Замороженная петрушка хранится до 12 месяцев без значительной потери качества. Лучше использовать ее в течение первых шести месяцев для максимальной свежести. Размораживать петрушку обычно не требуется, особенно если вы добавляете ее в горячие блюда. Просто возьмите необходимое количество из морозильника и положите прямо в блюдо. Если нужна размороженная петрушка для украшения салатов или блюд, оставьте необходимое количество оттаивать при комнатной температуре или в холодильнике.

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