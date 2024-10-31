Зимой будете лакомиться сочной и нежной петрушкой: 5 способов сохранить ее свежей

Замороженная петрушка хранится до 12 месяцев без значительной потери качества. Лучше использовать ее в течение первых шести месяцев для максимальной свежести. Размораживать петрушку обычно не требуется, особенно если вы добавляете ее в горячие блюда. Просто возьмите необходимое количество из морозильника и положите прямо в блюдо. Если нужна размороженная петрушка для украшения салатов или блюд, оставьте необходимое количество оттаивать при комнатной температуре или в холодильнике.