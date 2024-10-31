Зоопарк в Екатеринбурге завалили тыквами

Posted 31 октября, 16:32
Published 31 октября, 16:32
Modified 31 октября, 16:34
Updated 31 октября, 16:34
Екатеринбургский зоопарк в буквальном смысле завалили тыквами. В четверг, 31 октября, в гости к зверям пришли около 5000 тысяч человек — они принесли с собой угощение, сообщает зоопарк в соцсетях.
Ранее руководство питомника решило провести акцию — «День тыквы». Горожан попросили поделиться дарами природы со зверями, а сотрудники тем временем подготовили инсталляции с тыквой.
Итоги акции превзошли все ожидания: количество посетителей побило все мыслимые рекорды. Например, в 2023 году в аналогичном мероприятии поучаствовали только 1963 человека.
Благодарим всех, кто принес тыквы в подарок для наших питомцев, и обещаем поддерживать эту прекрасную традицию в дальнейшем! — поблагодарили сотрудники зоопарка екатеринбуржцев.
Те горожане, которые не смогли прийти в зоопарк в рабочий четверг, поинтересовались в соцсетях, можно ли принести тыквы в пятницу.
Нет, нам на этот год хватит, — взмолились в ответ работники.
Ранее стало известно, что екатеринбургский зоопарк примет годовалого медвежонка-сироту с Камчатки.