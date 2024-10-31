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Posted 31 октября, 16:32

Published 31 октября, 16:32

Modified 31 октября, 16:34

Updated 31 октября, 16:34

Екатеринбуржцы принесли питомцам городского зоопарка сотни тыкв

Зоопарк в Екатеринбурге завалили тыквами

31 октября 2024, 16:32
Фото: Зоопарк г. Екатеринбург.

Екатеринбуржцы принесли питомцам городского зоопарка сотни тыкв

В объявленный зоопарком Екатеринбурга «День тыквы» его посетили около 5000 человек. Почти каждая семья принесла с собой круглый желтый плод.

Екатеринбургский зоопарк в буквальном смысле завалили тыквами. В четверг, 31 октября, в гости к зверям пришли около 5000 тысяч человек — они принесли с собой угощение, сообщает зоопарк в соцсетях.

Ранее руководство питомника решило провести акцию — «День тыквы». Горожан попросили поделиться дарами природы со зверями, а сотрудники тем временем подготовили инсталляции с тыквой.

Фото: Зоопарк г. Екатеринбург/ Кира Праздничкова и Елена Дронова

Итоги акции превзошли все ожидания: количество посетителей побило все мыслимые рекорды. Например, в 2023 году в аналогичном мероприятии поучаствовали только 1963 человека.

Благодарим всех, кто принес тыквы в подарок для наших питомцев, и обещаем поддерживать эту прекрасную традицию в дальнейшем! — поблагодарили сотрудники зоопарка екатеринбуржцев.

Те горожане, которые не смогли прийти в зоопарк в рабочий четверг, поинтересовались в соцсетях, можно ли принести тыквы в пятницу.

Нет, нам на этот год хватит, — взмолились в ответ работники.

Ранее стало известно, что екатеринбургский зоопарк примет годовалого медвежонка-сироту с Камчатки.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Зоопарк#Питомцы#Екатеринбург#День тыквы#Тыквы#Инсталляции
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