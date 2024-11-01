Александр Шлеменко встретится на реванше с Анатолием Токовым в Екатеринбурге

Posted 1 ноября, 08:20
Published 1 ноября, 08:20
Modified 1 ноября, 08:23
Updated 1 ноября, 08:23
По словам главы лиги RCC Николая Клименко, контракты спортсменам уже высланы. В ближайшее время предстоит решить формальные вопросы и уже потом можно будет говорить точно, что бой состоится. По мнению Клименко, последний турнир текущего года является идеальным для проведения мероприятия.
Предполагается, что встреча бойцов состоится в рамках турнира RCC 21 14 декабря, сообщили в пресс-службе турнира.
Напомним, ранее житель Нижнего Тагила Кирилл Мамыкин победил опытного соперника в рамках турнира в Нижнем Новгороде. Это был дебют 18-летнего спортсмена.