Александр Шлеменко встретится на реванше с Анатолием Токовым в Екатеринбурге

По словам главы лиги RCC Николая Клименко, контракты спортсменам уже высланы. В ближайшее время предстоит решить формальные вопросы и уже потом можно будет говорить точно, что бой состоится. По мнению Клименко, последний турнир текущего года является идеальным для проведения мероприятия.