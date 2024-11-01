tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 08:20

Published 1 ноября, 08:20

Modified 1 ноября, 08:23

Updated 1 ноября, 08:23

Александр Шлеменко встретится на реванше с Анатолием Токовым в Екатеринбурге

Александр Шлеменко встретится на реванше с Анатолием Токовым в Екатеринбурге

1 ноября 2024, 08:20
Фото: tagilcity.ru.
Александр Шлеменко из Омска и Анатолий Токов из Белгородской области встретятся на реванше. Бой состоится в Екатеринбурге. Последний раз бойцы встречались на ринге шесть лет назад. Тогда победителем стал Токов.

По словам главы лиги RCC Николая Клименко, контракты спортсменам уже высланы. В ближайшее время предстоит решить формальные вопросы и уже потом можно будет говорить точно, что бой состоится. По мнению Клименко, последний турнир текущего года является идеальным для проведения мероприятия.

Предполагается, что встреча бойцов состоится в рамках турнира RCC 21 14 декабря, сообщили в пресс-службе турнира.

Напомним, ранее житель Нижнего Тагила Кирилл Мамыкин победил опытного соперника в рамках турнира в Нижнем Новгороде. Это был дебют 18-летнего спортсмена.

Тагильские спортсмены завоевали 3 золотые медали на соревнованиях по гребному слалому
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильчанин победил в международном фестивале боевых искусств «Кубок Лотоса»В Екатеринбурге обнаружено тело молодого спортсменаСпортсмен из Екатеринбурга пробежал 161 километр, чтобы помочь котикам
#Ирина Кирилова#Спорт#Бой#Екатеринбург#Боец#Реванш
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика