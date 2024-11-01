Бойцы СВО получат рекордное количество гуманитарной помощи из Нижнего Тагила

В нескольких фурах разместили 24 мотоцикла «Урал» с коляской, 2 мотоцикла «Урал» (одиночки), квадроцикл, трицикл, 9 машин. Кроме того, на передовую доставят печки-буржуйки, которые помогают изготавливать студенты-сварщики «Высокогорского многопрофильного техникума», генераторы, бензопилы, инструменты, медикаменты и сопутствующие товары. Одна из машин будет адресно доставлять помощь бойцам, которые писали письма общественному объединению «Вместе мы сила — жены Нижнего Тагила».