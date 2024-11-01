Бойцы СВО получат рекордное количество гуманитарной помощи из Нижнего Тагила

Posted 1 ноября, 04:00
Published 1 ноября, 04:00
Modified 1 ноября, 07:37
Updated 1 ноября, 07:37
В нескольких фурах разместили 24 мотоцикла «Урал» с коляской, 2 мотоцикла «Урал» (одиночки), квадроцикл, трицикл, 9 машин. Кроме того, на передовую доставят печки-буржуйки, которые помогают изготавливать студенты-сварщики «Высокогорского многопрофильного техникума», генераторы, бензопилы, инструменты, медикаменты и сопутствующие товары. Одна из машин будет адресно доставлять помощь бойцам, которые писали письма общественному объединению «Вместе мы сила — жены Нижнего Тагила».
Бойцы нам пишут часто и много. Сначала только один, потом число стало расти. Всем по очереди оказываем помощь. Сразу, к сожалению, не получается. Чаще всего просят воду, письма и игрушки из дома. Это для них как оберег. В течение пяти дней все, как правило, после отправки груза доставят адресно, — рассказала лидер движения Екатерина Баринова.
Помощь в сборе груза оказывают все неравнодушные тагильчане. Уже не в первый раз на фронт уезжают короба для боеприпасов и колеса для мотоциклов, изготовленные выпускниками ГДДЮТ.
На этот раз мы отправляем больше, чем когда-либо. Самый большой вклад вносит общественное объединение «Вместе мы — сила — жены Нижнего Тагила». Всем, кто принимает участие в сборе помощи, хочу сказать слова огромной благодарности. Всю технику перед отправкой приводят в порядок, есть и новые образцы. Надеемся, что это поможет бойцам в выполнении задач и даже спасет не одну жизнь. Мы понимаем, что наши ребята находятся в очень непростых условиях, надвигаются холода. Скоро мы снова будем собирать помощь, — подытожил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.