Часть Тагилстроя в Нижнем Тагиле осталась без воды из-за аварии

Posted 1 ноября, 11:16
Published 1 ноября, 11:16
Modified 1 ноября, 11:18
Updated 1 ноября, 11:18
В районе Тагилстроя на Балакинской улице произошла авария на водоводе. В связи с этим холодную воду на двух улицах отключили в 11 часов утра, рассказали в «Водоканале-НТ».
Под отключение попадают дома по адресам: Металлургов 64, 66, 68, 70, Балакинская 2 А (Ж/Д техникум), Металлургов 25, 15, 19, — сообщили в организации.
Напомним, 31 октября 2024 года в Нижнем Тагиле на трех улицах временно отключали горячее водоснабжение и отопление из-за протечки в трубах.
Также 30 октября на Площади Славы произошел прорыв водовода. Во время ремонтных работ холодную воду не перекрывали.