tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 11:16

Published 1 ноября, 11:16

Modified 1 ноября, 11:18

Updated 1 ноября, 11:18

Часть Тагилстроя в Нижнем Тагиле осталась без воды из-за аварии

Часть Тагилстроя в Нижнем Тагиле осталась без воды из-за аварии

1 ноября 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле временно приостановлена подача холодной воды на улицах Металлургов и Балакинской из-за коммунальной аварии. Водоснабжение отключили 1 ноября 2024 года.

В районе Тагилстроя на Балакинской улице произошла авария на водоводе. В связи с этим холодную воду на двух улицах отключили в 11 часов утра, рассказали в «Водоканале-НТ».

Под отключение попадают дома по адресам: Металлургов 64, 66, 68, 70, Балакинская 2 А (Ж/Д техникум), Металлургов 25, 15, 19, — сообщили в организации.

Напомним, 31 октября 2024 года в Нижнем Тагиле на трех улицах временно отключали горячее водоснабжение и отопление из-за протечки в трубах.

Также 30 октября на Площади Славы произошел прорыв водовода. Во время ремонтных работ холодную воду не перекрывали.

В Первоуральске отключили воду после аварии
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле произошла авария на водоводе на площади СлавыВандалы разбили остановку на Привокзальной площади в Нижнем ТагилеПод Нижним Тагилом с начала октября три человека провалились под лед и погибли
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Тагилстрой#Холодная вода#ЧП#Коммунальная авария#Отключение воды#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика