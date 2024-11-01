Ефимов: 26 тысяч жителей Москвы подписали договоры на жилье по программе реновации

Posted 1 ноября, 16:53
Published 1 ноября, 16:53
Modified 1 ноября, 16:54
Updated 1 ноября, 16:54
По словам заместителя мэра столицы, за прошедшие три квартала этого года по программе реновации из 456 домов старого московского жилфонда в новое жилье переселили 26,6 тысячи горожан. Комфортные квартиры в 224 новостройках в жилых комплексах, снабженных развитой инфраструктурой, заменят москвичам их старое жилье.
За время действия программы реновации рост количества горожан, переселяемых из старого жилья, достиг около 20 процентов, что соответствует 162,4 тысячи человек.
По словам министра правительства столицы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в этом году в Восточном административном округе Москвы документы на новое жилье получили уже 7,7 тысячи граждан. В юго-восточной части города новые квартиры получили около 4,6 тысячи москвичей, а на запад переселились 3,8 тысячи человек.
По данным mos.ru, горожанам предоставляются равнозначные квартиры в новых жилых комплексах в районах их прежнего проживания. Данное правило программы реновации не затрагивает только Троицкий и Новомосковский административные округа, а также Зеленоград, где москвичи переезжают в новые дома в пределах округа.
В новостройки, возведенные на месте старого жилого фонда, горожане также будут переселяться в рамках программы реновации.
Согласно заявлению министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, с начала текущего года город предоставил жителям старого жилфонда 44 новых дома для переселения. На придомовой территории высажены деревья и кустарники, установлено оборудование на детских и спортплощадках.
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о еще восьми строительных площадках, выбранных для возведения новых современных жилых комплексов.
Запущенная в августе 2017 года программа реновации затронула 5176 домов старого жилого фонда. За прошлый год 59 московских новостроек передали под заселение, обеспечив жильем более 47 тысяч граждан. Ранее мэром Москвы было поручено нарастить вдвое темпы реализации программы реновации.