Ефимов: 26 тысяч жителей Москвы подписали договоры на жилье по программе реновации

По словам министра правительства столицы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в этом году в Восточном административном округе Москвы документы на новое жилье получили уже 7,7 тысячи граждан. В юго-восточной части города новые квартиры получили около 4,6 тысячи москвичей, а на запад переселились 3,8 тысячи человек.