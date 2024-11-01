Эндокринолог заявила о пользе черного хлеба при заболевании

Также Калошина подчеркнула, что черный хлеб превосходит белый и по пищевой ценности: содержание пищевых волокон в ржаной муке примерно в два раза выше, чем в пшеничной муке высшего сорта. Пищевые волокна способствуют быстрому насыщению, задерживают усвоение сахара, выводят излишки жиров и поддерживают микрофлору кишечника. При этом эндокринолог отметила, что и белая мука может быть цельнозерновой, что делает ее схожей по пользе с ржаной.