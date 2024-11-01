Эндокринолог заявила о пользе черного хлеба при заболевании

Posted 1 ноября, 12:00
Published 1 ноября, 12:00
Modified 2 ноября, 10:57
Updated 2 ноября, 10:57
Она пояснила, что по сравнению с белым хлебом, черный содержит больше полезных жиров благодаря менее переработанному зерну темной муки, которая отличается более высокой маслянистостью.
Эти жиры не только уменьшают вероятность развития атеросклероза, но и ослабляют инсулинорезистентность, помогают снимать воспалительные процессы в организме, пишет ИА RuNews24.ru.
Также Калошина подчеркнула, что черный хлеб превосходит белый и по пищевой ценности: содержание пищевых волокон в ржаной муке примерно в два раза выше, чем в пшеничной муке высшего сорта. Пищевые волокна способствуют быстрому насыщению, задерживают усвоение сахара, выводят излишки жиров и поддерживают микрофлору кишечника. При этом эндокринолог отметила, что и белая мука может быть цельнозерновой, что делает ее схожей по пользе с ржаной.
Однако важно учитывать, что производители часто добавляют в черный хлеб сахара, например солод или натуральные компоненты для усиления вкуса. Присутствие семечек и сухофруктов в составе делает хлеб еще более калорийным — на 50% по сравнению с аналогичным хлебом без добавок.
Калошина также обратила внимание на изделия из муки пророщенной пшеницы, в которых содержание волокон может приблизиться к уровню черного хлеба. Калорийность же белого и черного хлеба при этом остается примерно одинаковой, резюмировал врач в эфире «Радио 1».