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Posted 1 ноября, 11:57

Published 1 ноября, 11:57

Modified 1 ноября, 11:59

Updated 1 ноября, 11:59

Герань в горшке перестала чахнуть после этой подкормки: всего 10 граммов на литр воды

Герань в горшке перестала чахнуть после этой подкормки: всего 10 граммов на литр воды

1 ноября 2024, 11:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Дом и сад
Хотя герань является популярным комнатным и садовым растением, уход за ней может свести с ума даже терпеливого цветовода. Делимся с вами рецептом подкормки, которая точно придется по вкусу вашей зеленой «капризуле».

Герань требует регулярной подкормки: недостаток питательных веществ может привести к плохому росту и слабому цветению. Чтобы поддержать ее силы осенью, когда иммунитет растения слабеет, цветок можно подкормить дрожжевой водой.

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Дрожжи содержат витамины и минералы, которые способствуют активному росту растений. В процессе брожения дрожжи выделяют полезные вещества, такие как витамины группы B и фитогормоны, которые стимулируют развитие корневой системы. К тому же органические вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности дрожжей, улучшают структуру почвы, делая ее более рыхлой. Это облегчает доступ кислорода и влаги к корням растений. А еще дрожжи — это доступное средство, которое легко найти в любом магазине.

Приготовить дрожжевую подкормку очень легко: растворите 10 граммов сухих дрожжей в литре теплой воды, добавьте одну чайную ложку сахара и оставьте в теплом месте на несколько часов.

Фото: Photo by Olga Korotkova on Unsplash
Разбавьте полученную смесь в соотношении 1:5 водой перед поливом. Поливайте герань таким раствором один раз в 3-4 недели, — советуют эксперты портала «Краснодар Медиа».

Дрожжевая подкормка подойдет и для других комнатных цветов, однако ее не стоит применять для суккулентов, кактусов и орхидей. Для первых избыточное удобрение, в том числе дрожжами, может привести к переувлажнению и загниванию корней. А у орхидей очень специфические требования к почве и удобрениям. Дрожжи могут нарушить баланс питательных веществ в субстрате, что негативно скажется на их здоровье.

Такие растения, как азалия или камелия, предпочитают кислую почву и могут не воспринять добавление дрожжей, так как они могут изменить уровень pH почвы.

Ранее эксперты поделились секретами ухода за орхидеями осенью.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Цветы#Осень#Уход#Подкормка#Дом и сад#Герань
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