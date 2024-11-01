Герань в горшке перестала чахнуть после этой подкормки: всего 10 граммов на литр воды

Дрожжевая подкормка подойдет и для других комнатных цветов, однако ее не стоит применять для суккулентов, кактусов и орхидей. Для первых избыточное удобрение, в том числе дрожжами, может привести к переувлажнению и загниванию корней. А у орхидей очень специфические требования к почве и удобрениям. Дрожжи могут нарушить баланс питательных веществ в субстрате, что негативно скажется на их здоровье.