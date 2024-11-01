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Posted 1 ноября, 13:06

Published 1 ноября, 13:06

Modified 1 ноября, 13:08

Updated 1 ноября, 13:08

Города Свердловской области запросили новые тарифы ЖКХ

Города Свердловской области запросили новые тарифы ЖКХ

1 ноября 2024, 13:06
Фото: Изображение Midjourney.
Свердловские депутаты просят повысить стоимость услуг за ЖКХ в муниципалитетах.

Депутаты из 5-ти свердловских городов просят максимально повысить тарифы на ЖКХ. Так, в думе Верхнего Тагила, Качканара, Нижней Салды, Сысерти и Первоуральска считают, что тарифы необходимо повысить на 20-23%, — пишет «Коммерсантъ-Урал».

Представители власти объясняют это тем, что коммунальные хозяйства данных районов находятся на грани разорения.

Ранее сообщалось, что жители поселков под Екатеринбургом будут больше платить за электроэнергию.

В Екатеринбурге в 2025 году могут вырасти тарифы ЖКХ
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#Екатерина Смирнова#Общество#ЖКХ#Рост цен#Екатеринбург#Тарифы ЖКХ
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