Города Свердловской области запросили новые тарифы ЖКХ

Депутаты из 5-ти свердловских городов просят максимально повысить тарифы на ЖКХ. Так, в думе Верхнего Тагила, Качканара, Нижней Салды, Сысерти и Первоуральска считают, что тарифы необходимо повысить на 20-23%, — пишет «Коммерсантъ-Урал».