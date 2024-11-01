Города Свердловской области запросили новые тарифы ЖКХ

Posted 1 ноября, 13:06
Published 1 ноября, 13:06
Modified 1 ноября, 13:08
Updated 1 ноября, 13:08
Депутаты из 5-ти свердловских городов просят максимально повысить тарифы на ЖКХ. Так, в думе Верхнего Тагила, Качканара, Нижней Салды, Сысерти и Первоуральска считают, что тарифы необходимо повысить на 20-23%, — пишет «Коммерсантъ-Урал».
Представители власти объясняют это тем, что коммунальные хозяйства данных районов находятся на грани разорения.
Ранее сообщалось, что жители поселков под Екатеринбургом будут больше платить за электроэнергию.