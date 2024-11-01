Холодной осенью часто пеку этот постный яблочный пирог — за добавкой встают в очередь

Вымойте и почистите яблоки. Удалите сердцевину и нарежьте их тонкими дольками или кубиками. Чтобы начинка получилась особенно нежной, можно потушить яблоки на медленном огне с добавлением небольшого количества сахара и корицы. В миске соедините муку, разрыхлитель, корицу и соль. Если используете орехи, можете добавить их на этом этапе, чтобы они равномерно распределились по тесту.