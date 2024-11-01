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Posted 1 ноября, 15:17

Published 1 ноября, 15:17

Modified 1 ноября, 15:19

Updated 1 ноября, 15:19

Холодной осенью часто пеку этот постный яблочный пирог — за добавкой встают в очередь

Холодной осенью часто пеку этот постный яблочный пирог — за добавкой встают в очередь

1 ноября 2024, 15:17
Фото: Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash.
Сюжет
Дом и сад
Если хотите побаловать себя и близких вкусным десертом, попробуйте приготовить яблочный пирог без яиц. Это отличное угощенье полюбит вся семья.

Яблочный пирог является одним из самых популярных десертов в мире. Для многих людей запах свежеиспеченного яблочного пирога ассоциируется с уютом и комфортом, домашним теплом и гостеприимством. К тому же яблоки как основной компонент пирог доступны практически круглый год и относительно недороги.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 2 стакана пшеничной муки;
    1 стакан сахара;
  • ½ стакана растительного масла;
  • 1 стакан яблочного сока или воды;
  • 2 чайные ложки разрыхлителя;
  • 1 чайная ложка корицы;
  • щепотка соли;
  • 4-5 средних яблок;
  • немного ванильного сахара (по желанию);
  • горсть изюма или орехов (по желанию).
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Вымойте и почистите яблоки. Удалите сердцевину и нарежьте их тонкими дольками или кубиками. Чтобы начинка получилась особенно нежной, можно потушить яблоки на медленном огне с добавлением небольшого количества сахара и корицы. В миске соедините муку, разрыхлитель, корицу и соль. Если используете орехи, можете добавить их на этом этапе, чтобы они равномерно распределились по тесту.

В отдельной миске соедините растительное масло с яблочным соком или водой. В массу добавьте сахар, а если хотите, то и ванильный сахар, размешивая до полного растворения. Аккуратно влейте данную жидкую смесь в смесь сухих ингредиентов, добиваясь однородности и отсутствия комочков. Консистенция теста должна быть густой, но достаточно текучей, чтобы можно было наливать ложкой. Осторожно вмешайте в тесто нарезанные яблоки и при желании изюм.

Кусочек яблочного пирога с горячим чаем отлично греет в холодную осеньКусочек яблочного пирога с горячим чаем отлично греет в холодную осень
Кусочек яблочного пирога с горячим чаем отлично греет в холодную осень. Фото: Photo by Star of the Sea on Unsplash

Начните с разогрева духовки до 180 градусов Цельсия. Приготовьте форму для выпечки, застелив ее пергаментом или просто смазав растительным маслом. Переложите тесто в форму, распределив его так, чтобы оно ровным слоем покрыло дно.

Отправьте пирог в духовку на 40-50 минут. Он должен обрести соблазнительную золотисто-коричневую корочку, а зубочистка после проверки на готовность — оставаться совершенно сухой

Оставьте выпечку в форме для «отдыха» на 10 минут, затем осторожно извлеките и разместите на решетке. Здесь пирог полностью остынет и приобретет нужную консистенцию. Этот десерт можно подавать как в теплом, так и в полностью охлажденном виде. Перед подачей можно обсыпать пирог сахарной пудрой.

Приятного аппетита и теплых осенних дней!

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Источники: recepti24.ru, cookyt.pro.

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