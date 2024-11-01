Холодной осенью часто пеку этот постный яблочный пирог — за добавкой встают в очередь

Posted 1 ноября, 15:17
Published 1 ноября, 15:17
Modified 1 ноября, 15:19
Updated 1 ноября, 15:19
Яблочный пирог является одним из самых популярных десертов в мире. Для многих людей запах свежеиспеченного яблочного пирога ассоциируется с уютом и комфортом, домашним теплом и гостеприимством. К тому же яблоки как основной компонент пирог доступны практически круглый год и относительно недороги.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
Вымойте и почистите яблоки. Удалите сердцевину и нарежьте их тонкими дольками или кубиками. Чтобы начинка получилась особенно нежной, можно потушить яблоки на медленном огне с добавлением небольшого количества сахара и корицы. В миске соедините муку, разрыхлитель, корицу и соль. Если используете орехи, можете добавить их на этом этапе, чтобы они равномерно распределились по тесту.
В отдельной миске соедините растительное масло с яблочным соком или водой. В массу добавьте сахар, а если хотите, то и ванильный сахар, размешивая до полного растворения. Аккуратно влейте данную жидкую смесь в смесь сухих ингредиентов, добиваясь однородности и отсутствия комочков. Консистенция теста должна быть густой, но достаточно текучей, чтобы можно было наливать ложкой. Осторожно вмешайте в тесто нарезанные яблоки и при желании изюм.
Начните с разогрева духовки до 180 градусов Цельсия. Приготовьте форму для выпечки, застелив ее пергаментом или просто смазав растительным маслом. Переложите тесто в форму, распределив его так, чтобы оно ровным слоем покрыло дно.
Отправьте пирог в духовку на 40-50 минут. Он должен обрести соблазнительную золотисто-коричневую корочку, а зубочистка после проверки на готовность — оставаться совершенно сухой
Оставьте выпечку в форме для «отдыха» на 10 минут, затем осторожно извлеките и разместите на решетке. Здесь пирог полностью остынет и приобретет нужную консистенцию. Этот десерт можно подавать как в теплом, так и в полностью охлажденном виде. Перед подачей можно обсыпать пирог сахарной пудрой.
Приятного аппетита и теплых осенних дней!
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Источники: recepti24.ru, cookyt.pro.