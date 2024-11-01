Как распознать испорченные консервы по банке: эксперты указали на секретные признаки

Posted 1 ноября, 09:24
Published 1 ноября, 09:24
Modified 1 ноября, 09:26
Updated 1 ноября, 09:26
Ботулизм — это страшная инфекция, вызванная бактериями Clostridium botulinum. Токсин является одним из самых мощных известных ядов и может вызвать серьезные последствия для здоровья. Ботулинический токсин блокирует передачу нервных импульсов к мышцам, что приводит к параличу. И лучше всего бактерия растет в условиях анаэробной упаковки, особенно в домашних консервах с низкой кислотностью.
Как рассказала специалист Роспотребнадзора Алина Циняева, при покупке консервированной продукции обязательно следует обращать внимание на вид и форму банки: она не должна быть деформирована, содержать вмятин, также не должно быть следов разгерметизации, вздутия и микробиологического заражения.
Маркировка консервированной продукции должна содержать наименование и количество продукции, дату изготовления, срок годности, условия хранения, местонахождение изготовителя, — напомнила эксперт.
Определить качество консервированной продукции по металлической банке сложнее, так как не видно содержимого. А вот консервы с стеклянной таре можно рассмотреть: крышка не должна быть вздутой, а на продукции не должно быть следов плесени или гнили.
Если речь идет о домашнем консервировании, то специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют заготавливать мясо, рыбу, грибы и овощи с применением герметичной закупорки — именно в таких условиях и развиваются опасные Clostridium botulinum.
Помните, что запах, цвет и вкус консервированного продукта при развитии в нем ботулизма не меняется, — напоминает Роспотребнадзор.
Ну, а самыми безопасными способами домашней консервации являются квашение и мочение. Продукты готовятся в открытое таре с доступом воздуха, поэтому опасные бактерии здесь не появляются.
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