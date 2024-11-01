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Posted 1 ноября, 09:24

Published 1 ноября, 09:24

Modified 1 ноября, 09:26

Updated 1 ноября, 09:26

Как распознать испорченные консервы по банке: эксперты указали на секретные признаки

Как распознать испорченные консервы по банке: эксперты указали на секретные признаки

1 ноября 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дом и сад
Консервированная продукция может стать настоящим спасением, если вам необходимо создать стратегический запас продуктов на длительный срок. Однако именно консервы таят в себе страшную опасность — ботулизм. Можно ли вычислить зараженные банки по внешним признакам?

Ботулизм — это страшная инфекция, вызванная бактериями Clostridium botulinum. Токсин является одним из самых мощных известных ядов и может вызвать серьезные последствия для здоровья. Ботулинический токсин блокирует передачу нервных импульсов к мышцам, что приводит к параличу. И лучше всего бактерия растет в условиях анаэробной упаковки, особенно в домашних консервах с низкой кислотностью.

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Как рассказала специалист Роспотребнадзора Алина Циняева, при покупке консервированной продукции обязательно следует обращать внимание на вид и форму банки: она не должна быть деформирована, содержать вмятин, также не должно быть следов разгерметизации, вздутия и микробиологического заражения.

Маркировка консервированной продукции должна содержать наименование и количество продукции, дату изготовления, срок годности, условия хранения, местонахождение изготовителя, — напомнила эксперт.

Определить качество консервированной продукции по металлической банке сложнее, так как не видно содержимого. А вот консервы с стеклянной таре можно рассмотреть: крышка не должна быть вздутой, а на продукции не должно быть следов плесени или гнили.

При покупке консервов обращайте внимания на маркировку и срок годностиПри покупке консервов обращайте внимания на маркировку и срок годности
При покупке консервов обращайте внимания на маркировку и срок годности. Фото: 1MI

Если речь идет о домашнем консервировании, то специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют заготавливать мясо, рыбу, грибы и овощи с применением герметичной закупорки — именно в таких условиях и развиваются опасные Clostridium botulinum.

Помните, что запах, цвет и вкус консервированного продукта при развитии в нем ботулизма не меняется, — напоминает Роспотребнадзор.

Ну, а самыми безопасными способами домашней консервации являются квашение и мочение. Продукты готовятся в открытое таре с доступом воздуха, поэтому опасные бактерии здесь не появляются.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Еда#Роспотребнадзор#Инфекция#Консервы#Ботулизм#Опасные консервы#Дом и сад#КЦ
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