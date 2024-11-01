tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 10:52

Published 1 ноября, 10:52

Modified 1 ноября, 10:54

Updated 1 ноября, 10:54

Мокрый снег и гололед ожидаются в Свердловской области в выходные

Мокрый снег и гололед ожидаются в Свердловской области в выходные

1 ноября 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области прогнозируются осадки, гололед и ветер. Непогода ожидается 2 и 3 ноября 2024 года.

Так, в области обещают ветер, порывы которого могут достичь 20 метров в секунду, а также дождь и выпадение мокрого снега, рассказали в УГМС.

Кроме того, на дорогах может образоваться гололед, из-за чего пешеходам и водителям следует соблюдать осторожность, чтобы избежать травм из-за падений и аварий.

Напомним, 1 ноября 2024 года на Серовском тракте в Свердловской области выпал снег, из-за чего видимость на дороге стала хуже.

В Свердловской области ожидается теплый ноябрь
Узнать подробнее
Читайте также:
Дождь и мокрый снег ожидаются в конце недели в Свердловской областиТеплая и дождливая неделя ожидается в Свердловской областиПеременная облачность и небольшой дождь ожидаются в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Осадки#Мокрый снег#Гололед#Дождь#Ветер#Прогноз погоды#Предупреждение#Синоптики#Окружающая среда#Непогода#Природа#УГМС#Осень#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика