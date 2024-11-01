Мокрый снег и гололед ожидаются в Свердловской области в выходные

Posted 1 ноября, 10:52
Published 1 ноября, 10:52
Modified 1 ноября, 10:54
Updated 1 ноября, 10:54
Так, в области обещают ветер, порывы которого могут достичь 20 метров в секунду, а также дождь и выпадение мокрого снега, рассказали в УГМС.
Кроме того, на дорогах может образоваться гололед, из-за чего пешеходам и водителям следует соблюдать осторожность, чтобы избежать травм из-за падений и аварий.
Напомним, 1 ноября 2024 года на Серовском тракте в Свердловской области выпал снег, из-за чего видимость на дороге стала хуже.