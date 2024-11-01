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Posted 1 ноября, 05:32

Published 1 ноября, 05:32

Modified 1 ноября, 05:34

Updated 1 ноября, 05:34

На остановках в Екатеринбурге установят шлагбаумы

На остановках в Екатеринбурге установят шлагбаумы

1 ноября 2024, 05:32
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге будут установлены шлагбаумы на конечных остановках общественного транспорта.

Первый шлагбаум будет установлен 5 ноября 2024 года на конечном пункте около торгового центра «Дирижабль». Конструкция будет подниматься по сигналу брелоков, которые выдадут шоферам, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Шлагбаумы решили поставить в связи с тем, что на стоянке, где паркуется общественный транспорт, некоторые автомобилисты паркуют свои машины. Из-за них автобусы иногда не могли выехать на рейс или закончить его, вследствие чего нарушалось расписание.

Напомним, в Нижнем Тагиле водители некоторых автобусов проезжают мимо остановок, чем недовольны местные жители.

В Нижнем Тагиле изменилось место остановки у кинотеатра «Урал»
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Администрация#Парковка#Остановки#Общественный транспорт#Автобусы#Екатеринбург#Шлагбаумы
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