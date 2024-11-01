На остановках в Екатеринбурге установят шлагбаумы

Шлагбаумы решили поставить в связи с тем, что на стоянке, где паркуется общественный транспорт, некоторые автомобилисты паркуют свои машины. Из-за них автобусы иногда не могли выехать на рейс или закончить его, вследствие чего нарушалось расписание.