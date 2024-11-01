На остановках в Екатеринбурге установят шлагбаумы

Posted 1 ноября, 05:32
Published 1 ноября, 05:32
Modified 1 ноября, 05:34
Updated 1 ноября, 05:34
Первый шлагбаум будет установлен 5 ноября 2024 года на конечном пункте около торгового центра «Дирижабль». Конструкция будет подниматься по сигналу брелоков, которые выдадут шоферам, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Шлагбаумы решили поставить в связи с тем, что на стоянке, где паркуется общественный транспорт, некоторые автомобилисты паркуют свои машины. Из-за них автобусы иногда не могли выехать на рейс или закончить его, вследствие чего нарушалось расписание.
Напомним, в Нижнем Тагиле водители некоторых автобусов проезжают мимо остановок, чем недовольны местные жители.