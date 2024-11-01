На Серовском тракте выпал снег и ухудшил видимость водителям

Posted 1 ноября, 03:31
Published 1 ноября, 03:31
Modified 1 ноября, 03:33
Updated 1 ноября, 03:33
Выпавший мокрый снег значительно ухудшил видимость автомобилистам на трассе, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Водителям транспортных средств, которые будут проезжать по данному тракту, рекомендуют соблюдать осторожность и ПДД, чтобы минимизировать риски возникновения ДТП.
Напомним, 1 ноября 2024 года в Свердловской области прогнозировались снегопады. В этот же день снег может смениться на дождь.