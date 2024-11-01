tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 03:31

Published 1 ноября, 03:31

Modified 1 ноября, 03:33

Updated 1 ноября, 03:33

На Серовском тракте выпал снег и ухудшил видимость водителям

На Серовском тракте выпал снег и ухудшил видимость водителям

1 ноября 2024, 03:31
Фото: 1MI.
Серовский тракт накрыл снегопад. Осадки начались 1 ноября 2024 года.

Выпавший мокрый снег значительно ухудшил видимость автомобилистам на трассе, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Водителям транспортных средств, которые будут проезжать по данному тракту, рекомендуют соблюдать осторожность и ПДД, чтобы минимизировать риски возникновения ДТП.

Напомним, 1 ноября 2024 года в Свердловской области прогнозировались снегопады. В этот же день снег может смениться на дождь.

Екатеринбург погряз в пробках после первого снегопада
Узнать подробнее
Читайте также:
Снегопад накрыл Свердловскую областьДожди и снег придут в Свердловскую область 1 ноябряСтало известно, когда ляжет снег в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Общество#ГИБДД#Снег#Погода#Трасса#ПДД#Серовский тракт#Окружающая среда#Екатеринбург#Авария#Видимость#Автоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика