На Свердловскую область надвигается шквалистый ветер и сильный снег

Posted 1 ноября, 16:15
Published 1 ноября, 16:15
Modified 1 ноября, 16:17
Updated 1 ноября, 16:17
О непогоде свердловчан предупредили в ГУ МЧС России.
Из-за снегопада и шторма на дорогах будет очень скользко и опасно. В МЧС порекомендовали жителям региона обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от ветра около стен домов, не парковать автомобили под деревьями.
Для безопасного передвижения жителям рекомендовано выбирать обувь на нескользкой подошве.
Ранее синоптики предупредили, что непогода может задержаться на территории Свердловской области до конца выходных.