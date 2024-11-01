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Posted 1 ноября, 12:54

Published 1 ноября, 12:54

Modified 1 ноября, 12:56

Updated 1 ноября, 12:56

Не потеряете ни одной ароматной капли: как вручную выдавить сок лимона

Не потеряете ни одной ароматной капли: как вручную выдавить сок лимона

1 ноября 2024, 12:54
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дом и сад
Если вам нужно выдавить сок из лимона, а соковыжималки в доме нет, придется делать это вручную. Но сначала ароматный цитрусовый плод необходимо подготовить. Как это сделать — читайте в нашем материале.

Лимонный сок — это универсальный продукт, который находит применение во многих сферах повседневной жизни. В кулинарии его используют для маринования мяса, рыбы и птицы, так как его кислота размягчает волокна и придает блюдам особый вкус. Также его применяют в салатных заправках, соусах и майонезах, добавляют в тесто для выпечки, употребляют как добавку в горячие и холодные напитки, чтобы освежить вкус.

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В косметологии лимонный сок применяется для уменьшения пигментации и веснушек. Он уменьшает жирность кожи и сужает поры. Его втирают в ногтевые пластины, чтобы сделать их крепче. В домашнем хозяйстве сок лимона нужен для чистки различных поверхностей, удаления пятен и устранения неприятных запахов в холодильнике, на кухне и в сантехнике.

Одним словом, современной хозяйке никак не обойтись без лимонного сока. Но как его выдавить, если нет специальных приспособлений? Эксперт портала «Белновости», повар Юлия Архипова дает рекомендации, как максимально выжать лимон руками.

Во-первых, его необходимо покатать по столу, слегка надавливая.

Это поможет разрушить вакуоли внутри фрукта, — утверждает эксперт.

Далее нужно взять длинную иголку, проколоть кожицу цитрусового плода в нескольких местах, а затем отправить его в микроволновую печь на маломощном режиме на 15-20 секунд.

Сок лимона используют в кулинарии, косметологии и домашнем хозяйствеСок лимона используют в кулинарии, косметологии и домашнем хозяйстве
Сок лимона используют в кулинарии, косметологии и домашнем хозяйстве. Фото: Изображение Midjourney

Далее возьмите острый нож и разрежьте лимон пополам поперек, чтобы обнажить большее количество долек. Удерживая половинку лимона над миской или стаканом, надавливайте на нее, вращая, чтобы выжать из долек как можно больше сока. Вместе с жидкостью в миску попадут косточки и мякоть. Если вам нужен чистый лимонный сок, то процедите его через марлю или сито. Перелейте отжатый сок в контейнер или используйте сразу. Если необходимо хранение, держите сок в закрытой емкости в холодильнике.

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Источник: belnovosti.by.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Кулинария#Косметология#Сок#Дом и сад#КЦ#Еда и напитки#Лимон#Полезные советы
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