Не потеряете ни одной ароматной капли: как вручную выдавить сок лимона

Далее возьмите острый нож и разрежьте лимон пополам поперек, чтобы обнажить большее количество долек. Удерживая половинку лимона над миской или стаканом, надавливайте на нее, вращая, чтобы выжать из долек как можно больше сока. Вместе с жидкостью в миску попадут косточки и мякоть. Если вам нужен чистый лимонный сок, то процедите его через марлю или сито. Перелейте отжатый сок в контейнер или используйте сразу. Если необходимо хранение, держите сок в закрытой емкости в холодильнике.