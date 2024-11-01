Одна чашка с этим средством на подоконнике — и о «плачущих» окнах забыли навсегда

Posted 1 ноября, 10:43
Published 1 ноября, 10:43
Modified 1 ноября, 10:45
Updated 1 ноября, 10:45
Окна в доме запотевают по следующим причинам:
Если у вас нет времени и сил решать все эти проблемы, то попробуйте справиться с ситуацией по-другому.
Поместите горсть силикагеля в чашку, поставьте ее на подоконник и оставьте на ночь. Уже утром можно будет заметить, что от конденсата на окнах не осталось и следа. С некоторой периодичностью шарики можно заменять на новые, — советует портал «Хибины».
Силикагель часто используется в упаковках электроники, обуви, одежды, лекарств и других товаров для предотвращения воздействия избыточной влажности во время транспортировки и хранения. Он способен поглощать до 40% собственного веса в воде, что делает его очень эффективным.
Кстати, если под рукой нет достаточного количества силикагеля, а окна все текут и «плачут», попробуйте заменить его крупной поваренной солью. Также насыпьте соль в чашку и поставьте на окно — эффект будет практически тот же.
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