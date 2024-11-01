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Posted 1 ноября, 10:43

Published 1 ноября, 10:43

Modified 1 ноября, 10:45

Updated 1 ноября, 10:45

Одна чашка с этим средством на подоконнике — и о «плачущих» окнах забыли навсегда

Одна чашка с этим средством на подоконнике — и о «плачущих» окнах забыли навсегда

1 ноября 2024, 10:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Дом и сад
Если вам надоело, что ваши окна постоянно запотевают и «плачут», то проблему нужно решать комплексно. А для быстрого облегчения «симптомов» попробуйте один простой и действенный лайфхак.

Окна в доме запотевают по следующим причинам:

  • Высокая влажность внутри помещения. Когда уровень влажности в доме зашкаливает, водяной пар конденсируется на холодных поверхностях, таких как окна. Причиной повышенной влажности может быть приготовление пищи, стирка, принятие душа и даже дыхание.
  • Разница температур внутри и снаружи. Когда температура воздуха снаружи значительно ниже, чем внутри, окна становятся холоднее, чем воздух в помещении. Это приводит к конденсации влаги на их поверхности.
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  • Плохая вентиляция. Недостаточная вентиляция в доме может привести к тому, что влажный воздух не меняется на более сухой снаружи. Это часто происходит в новых домах, где используется плотная изоляция.
  • Некачественная герметизация окон. Если окна плохо герметизированы, холодный воздух может попадать внутрь, создавая благоприятные условия для конденсации.
  • Однокамерные стеклопакеты. Окна с однокамерными стеклопакетами имеют худшую теплоизоляцию по сравнению с двухкамерными, из-за чего они быстрее охлаждаются и больше притягивают конденсат.

Если у вас нет времени и сил решать все эти проблемы, то попробуйте справиться с ситуацией по-другому.

Поместите горсть силикагеля в чашку, поставьте ее на подоконник и оставьте на ночь. Уже утром можно будет заметить, что от конденсата на окнах не осталось и следа. С некоторой периодичностью шарики можно заменять на новые, — советует портал «Хибины».
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Иногда окна «плачут» столько сильно, что приходится вытирать лужи с подоконника. Фото: 1MI

Силикагель часто используется в упаковках электроники, обуви, одежды, лекарств и других товаров для предотвращения воздействия избыточной влажности во время транспортировки и хранения. Он способен поглощать до 40% собственного веса в воде, что делает его очень эффективным.

Кстати, если под рукой нет достаточного количества силикагеля, а окна все текут и «плачут», попробуйте заменить его крупной поваренной солью. Также насыпьте соль в чашку и поставьте на окно — эффект будет практически тот же.

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