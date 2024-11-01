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Posted 1 ноября, 10:36

Published 1 ноября, 10:36

Modified 1 ноября, 10:38

Updated 1 ноября, 10:38

Пиво в банках по 0,5 литра больше не будет продаваться в России

Пиво в банках по 0,5 литра больше не будет продаваться в России

1 ноября 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney.
В России больше не будет продаваться пиво в банках по 0,5 литра.

Теперь пиво будет поступать в продажу в банках по 0,33 и 0,45 литра. Данные изменения было решено сделать для того, чтобы продавать алкогольный напиток по прежней стоимости, пишет ЕАН.

В октябре 2024 года цены на пиво стали выше на 10-15 процентов. Рост цен произошел в связи с подорожанием импортного хмеля.

Напомним, власти Свердловской области предложили полностью запретить продажу алкогольных напитков в регионе.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Алкоголь#Импорт#Продажа#Банки#Подорожание#Пиво#18+#Екатеринбург
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