Пиво в банках по 0,5 литра больше не будет продаваться в России

Posted 1 ноября, 10:36
Published 1 ноября, 10:36
Modified 1 ноября, 10:38
Updated 1 ноября, 10:38
Теперь пиво будет поступать в продажу в банках по 0,33 и 0,45 литра. Данные изменения было решено сделать для того, чтобы продавать алкогольный напиток по прежней стоимости, пишет ЕАН.
В октябре 2024 года цены на пиво стали выше на 10-15 процентов. Рост цен произошел в связи с подорожанием импортного хмеля.
Напомним, власти Свердловской области предложили полностью запретить продажу алкогольных напитков в регионе.