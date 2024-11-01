По 600 тысяч заплатит больница в Екатеринбурге родителям ребенка за врачебную ошибку

Posted 1 ноября, 12:10
Published 1 ноября, 12:10
Modified 1 ноября, 12:12
Updated 1 ноября, 12:12
Летом 2022 года в семье свердловчан родился недоношенный ребенок, которому потребовалась срочная медпомощь. Во время лечения в руке малыша оторвалась часть катетера и попала в сердце. Врачи ОДКБ дважды пытались извлечь его, но безуспешно. В итоге они решили оставить его в сердце.
Родители ребенка обратились к московским хирургам. Они успешно прооперировали ребенка.
После этого родители подали претензию в свердловскую больницу, требуя компенсацию расходов и морального ущерба. Им отказали. В итоге родители подали иск в суд.
По решению суда больница выплатит пострадавшим родителям по 600 тысяч моральной компенсации, оплатит перелет и другие расходы, сообщает пресс-служба облсуда.
Напомним, больница в Первоуральске заплатит женщине 500 тысяч рублей за смерть отца.