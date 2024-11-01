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Posted 1 ноября, 12:10

Published 1 ноября, 12:10

Modified 1 ноября, 12:12

Updated 1 ноября, 12:12

По 600 тысяч заплатит больница в Екатеринбурге родителям ребенка за врачебную ошибку

По 600 тысяч заплатит больница в Екатеринбурге родителям ребенка за врачебную ошибку

1 ноября 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney.
Свердловская больница выплатит компенсацию более 1 млн рублей родителям ребенка за врачебную ошибку.

Летом 2022 года в семье свердловчан родился недоношенный ребенок, которому потребовалась срочная медпомощь. Во время лечения в руке малыша оторвалась часть катетера и попала в сердце. Врачи ОДКБ дважды пытались извлечь его, но безуспешно. В итоге они решили оставить его в сердце.

Родители ребенка обратились к московским хирургам. Они успешно прооперировали ребенка.

После этого родители подали претензию в свердловскую больницу, требуя компенсацию расходов и морального ущерба. Им отказали. В итоге родители подали иск в суд.

По решению суда больница выплатит пострадавшим родителям по 600 тысяч моральной компенсации, оплатит перелет и другие расходы, сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним, больница в Первоуральске заплатит женщине 500 тысяч рублей за смерть отца.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Ребенок#Операция#Екатеринбург#Инцидент
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