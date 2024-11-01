По 600 тысяч заплатит больница в Екатеринбурге родителям ребенка за врачебную ошибку

Летом 2022 года в семье свердловчан родился недоношенный ребенок, которому потребовалась срочная медпомощь. Во время лечения в руке малыша оторвалась часть катетера и попала в сердце. Врачи ОДКБ дважды пытались извлечь его, но безуспешно. В итоге они решили оставить его в сердце.