Проект наземного метро может появиться в Екатеринбурге в 2025 году

Posted 1 ноября, 15:17
Published 1 ноября, 15:17
Modified 1 ноября, 15:19
Updated 1 ноября, 15:19
Так называемый Новокольцовский маршрут прошел согласование в комитете по инвестициям Железной дороги. Об этом в пятницу, 1 ноября, рассказал журналистам Алексей Прядеин, глава департамента экономики уральской столицы.
Технико-экономическое обоснование по Новокольцовскому маршруту прошло инвесткомитет Железной дороги. Мы надеемся, что в 2025 году уже начнется проектирование первых станций: «Студенческая», «Экспо» с дальнейшим уходом на «Сима-Лэнд» и до Кольцово, — сказал Прядеин.
Проектирование начнется только при условии, что будет определен источник финансирования. Проект оценивается в 193 млрд рублей, а пассажиропоток должен составить не менее 54 млн человек в год.
В регионе обсуждают изменения в закон то транспортном налоге.