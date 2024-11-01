tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 15:17

Published 1 ноября, 15:17

Modified 1 ноября, 15:19

Updated 1 ноября, 15:19

В 2025 году в Екатеринбурге начнут проектировать наземное метро

Проект наземного метро может появиться в Екатеринбурге в 2025 году

1 ноября 2024, 15:17
Фото: 1MI.

В 2025 году в Екатеринбурге начнут проектировать наземное метро

Власти Екатеринбурга назвали условие, при соблюдении которого в 2025 году начнется проектирование ветки наземного метро.

Так называемый Новокольцовский маршрут прошел согласование в комитете по инвестициям Железной дороги. Об этом в пятницу, 1 ноября, рассказал журналистам Алексей Прядеин, глава департамента экономики уральской столицы.

Технико-экономическое обоснование по Новокольцовскому маршруту прошло инвесткомитет Железной дороги. Мы надеемся, что в 2025 году уже начнется проектирование первых станций: «Студенческая», «Экспо» с дальнейшим уходом на «Сима-Лэнд» и до Кольцово, — сказал Прядеин.

Проектирование начнется только при условии, что будет определен источник финансирования. Проект оценивается в 193 млрд рублей, а пассажиропоток должен составить не менее 54 млн человек в год.

В регионе обсуждают изменения в закон то транспортном налоге.

Екатеринбургское метро появилось в Roblox
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле из-за аварии перекроют движение по улице БалакинскойВ Нижнем Тагиле не работает светофор на перекрестке Фестивальной и РеспубликанскойВласти планируют вернуть налог на маломощные машины в Свердловской области
#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Метро#Проект#Инвестиции#Инфраструктура#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика