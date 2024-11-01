Рассадник микробов на вашей кухне: как часто нужно менять губку для мытья посуды

Posted 1 ноября, 08:48
Published 1 ноября, 08:48
Modified 1 ноября, 08:51
Updated 1 ноября, 08:51
Специалисты рекомендуют менять кухонные губки достаточно часто — от одного до двух раз в неделю, в зависимости от интенсивности использования. Дело в том, что пористая структура губки является идеальной средой для размножения микроорганизмов. Остатки пищи, вода и тепло создают условия, при которых бактерии — такие как сальмонелла и кишечная палочка — могут активно развиваться.
Быстрое накопление микроорганизмов также объясняется тем, что губка редко полностью высыхает между использованиями — она всегда немного влажная. Влага — это основной фактор, провоцирующий размножение бактерий. Бактерии и плесень также обожают органику (кусочки еды), которой они могут питаться, а остатков на грязной губке предостаточно.
Есть несколько способов продлить срок службы губки и минимизировать риск образования бактерий:
Губок и тряпок должно быть несколько: одна успеет просохнуть, пока вы моете другой. Покупая губки в магазине, отдавайте предпочтение тем, у которых крупная пористая структура — они хорошо вентилируются и сохнут лучше, — также советуют эксперты портала «Новый очаг».
И все же одну губку можно «реанимировать» таким образом не более одного-двух раз. А затем ее все же лучше заменить, чтобы снизить вероятность попадания бактерий на посуду и пищу.
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