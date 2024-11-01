Рассадник микробов на вашей кухне: как часто нужно менять губку для мытья посуды

Специалисты рекомендуют менять кухонные губки достаточно часто — от одного до двух раз в неделю, в зависимости от интенсивности использования. Дело в том, что пористая структура губки является идеальной средой для размножения микроорганизмов. Остатки пищи, вода и тепло создают условия, при которых бактерии — такие как сальмонелла и кишечная палочка — могут активно развиваться.