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Posted 1 ноября, 08:48

Published 1 ноября, 08:48

Modified 1 ноября, 08:51

Updated 1 ноября, 08:51

Рассадник микробов на вашей кухне: как часто нужно менять губку для мытья посуды

Рассадник микробов на вашей кухне: как часто нужно менять губку для мытья посуды

1 ноября 2024, 08:48
Фото: tagilcity.ru.
Сюжет
Дом и сад
Кухонные губки подвергаются воздействию различных бактерий и со временем могут стать источником неприятных запахов и микробов, а влажная среда только способствует этому. Как часто нужно менять губку и можно ли продлить срок ее службы?

Специалисты рекомендуют менять кухонные губки достаточно часто — от одного до двух раз в неделю, в зависимости от интенсивности использования. Дело в том, что пористая структура губки является идеальной средой для размножения микроорганизмов. Остатки пищи, вода и тепло создают условия, при которых бактерии — такие как сальмонелла и кишечная палочка — могут активно развиваться.

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Быстрое накопление микроорганизмов также объясняется тем, что губка редко полностью высыхает между использованиями — она всегда немного влажная. Влага — это основной фактор, провоцирующий размножение бактерий. Бактерии и плесень также обожают органику (кусочки еды), которой они могут питаться, а остатков на грязной губке предостаточно.

Есть несколько способов продлить срок службы губки и минимизировать риск образования бактерий:

  • Регулярная дезинфекция. Один из самых популярных методов — это использование микроволновой печи. Для дезинфекции положите влажную губку в микроволновку на одну-две минуты на высокую мощность. Губка должна быть влажной, иначе синтетический материал, из которого она сделана, может загореться.
Губка может использовать 2-3 недели без вреда для здоровьяГубка может использовать 2-3 недели без вреда для здоровья
Губка может использовать 2-3 недели без вреда для здоровья. Фото: Photo by Pille R. Priske on Unsplash
  • Замачивание в уксусе или отбеливателе. Замочите губку в растворе уксуса или слабого раствора отбеливателя в течение нескольких минут. Это может помочь убить значительное количество бактерий.
  • Просушка. После каждого использования выкладывайте губку на сушилку или в хорошо проветриваемом месте, чтобы она полностью высохла. Чем меньше влаги, тем меньше шансов у бактерий выжить.
Губок и тряпок должно быть несколько: одна успеет просохнуть, пока вы моете другой. Покупая губки в магазине, отдавайте предпочтение тем, у которых крупная пористая структура — они хорошо вентилируются и сохнут лучше, — также советуют эксперты портала «Новый очаг».

И все же одну губку можно «реанимировать» таким образом не более одного-двух раз. А затем ее все же лучше заменить, чтобы снизить вероятность попадания бактерий на посуду и пищу.

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#Дарья Бобровицкая#Уборка#Дом#Дезинфекция#Советы#Посуда#Дом и сад#КЦ#Губка
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