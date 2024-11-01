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Posted 1 ноября, 04:39

Published 1 ноября, 04:39

Modified 1 ноября, 04:41

Updated 1 ноября, 04:41

Строительство Срединного кольца в Екатеринбурге перенесут из-за редких кувшинок

Строительство Срединного кольца в Екатеринбурге перенесут из-за редких кувшинок

1 ноября 2024, 04:39
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге планируют перенести строительство Срединного кольца из-за краснокнижных кувшинок, которые находятся в озере Здохня.

Кроме того, есть возможность, что растения будут пересажены, так как у Ботанического сада есть на это разрешение. В случае начала строительных работ предусмотрены специальные меры по охране растений.

Документ о решении перенести место строительства от мэрии Екатеринбурга выложил в общий доступ чиновник Андрей Альшевских.

Напомним, редкие кувшинки были найдены летом 2024 года. Из-за этого строительство пришлось приостановить. Транспортная развязка должна объединить Малый Конный полуостров и улицу Металлургов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Строительство#Мэрия#Растения#Екатеринбург#Срединное кольцо
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