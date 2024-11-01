Строительство Срединного кольца в Екатеринбурге перенесут из-за редких кувшинок

Posted 1 ноября, 04:39
Published 1 ноября, 04:39
Modified 1 ноября, 04:41
Updated 1 ноября, 04:41
Кроме того, есть возможность, что растения будут пересажены, так как у Ботанического сада есть на это разрешение. В случае начала строительных работ предусмотрены специальные меры по охране растений.
Документ о решении перенести место строительства от мэрии Екатеринбурга выложил в общий доступ чиновник Андрей Альшевских.
Напомним, редкие кувшинки были найдены летом 2024 года. Из-за этого строительство пришлось приостановить. Транспортная развязка должна объединить Малый Конный полуостров и улицу Металлургов.