Свердловские врачи удалили жительнице Донбасса редкую опухоль под мочевым пузырем

Posted 1 ноября, 16:29
Published 1 ноября, 16:29
Modified 1 ноября, 17:05
Updated 1 ноября, 17:05
38-летняя пациентка по имени Екатерина обратилась в клинику «РЖД-медицина», имея большой негативный опыт лечения. Об этом случае рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Уроженке Донбасса долгое время не могли поставить диагноз, у нее неоднократно проявлялась аллергия на лекарства. Когда свердловские медики поставили правильный диагноз и назначили плановую операцию, она хотела от нее отказаться.
В этот решающий момент ситуацию спасли профессионализм и чуткость уральского врача акушера-гинеколога, онколога Олега Пацюка, — сообщает пресс-служба.
В итоге хирурги сумели удалить пациентке 8-сантиметровую опухоль, которая располагалась в очень неудобном месте — под мочевым пузырем.
Трехчасовая операция прошла успешно, 38-летняя женщина уже находится дома и восстанавливается.
Ранее свердловские медики удалили пациентке гигантскую миому матки весом более 8 кг.