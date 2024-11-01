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Posted 1 ноября, 16:29

Published 1 ноября, 16:29

Modified 1 ноября, 17:05

Updated 1 ноября, 17:05

Свердловские врачи провели уникальную операцию жительнице Донбасса

Свердловские врачи удалили жительнице Донбасса редкую опухоль под мочевым пузырем

1 ноября 2024, 16:29
Фото: 1MI.

Свердловские врачи провели уникальную операцию жительнице Донбасса

Врачи из Свердловской области провели удачную операцию жительнице Донбасса. До этого женщина безуспешно лечилась в других регионах.

38-летняя пациентка по имени Екатерина обратилась в клинику «РЖД-медицина», имея большой негативный опыт лечения. Об этом случае рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Уроженке Донбасса долгое время не могли поставить диагноз, у нее неоднократно проявлялась аллергия на лекарства. Когда свердловские медики поставили правильный диагноз и назначили плановую операцию, она хотела от нее отказаться.

В этот решающий момент ситуацию спасли профессионализм и чуткость уральского врача акушера-гинеколога, онколога Олега Пацюка, — сообщает пресс-служба.
Фото: Минздрав Свердловской области

В итоге хирурги сумели удалить пациентке 8-сантиметровую опухоль, которая располагалась в очень неудобном месте — под мочевым пузырем.

Трехчасовая операция прошла успешно, 38-летняя женщина уже находится дома и восстанавливается.

Ранее свердловские медики удалили пациентке гигантскую миому матки весом более 8 кг.

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