Тагильчанин получил 10 лет за избиение сожительницы из-за спиртного

Posted 1 ноября, 10:28
Published 1 ноября, 10:28
Modified 1 ноября, 10:30
Updated 1 ноября, 10:30
Случилась трагедия в ночь на 1 июня 2023 года. Пара распивала спиртное в квартире одного из домов на улице Энтузиастов. В какой-то момент девушка поняла, что мужчина уже перебрал. Тогда она спрятала алкоголь.
Мужчине это не понравилось и пара начала ссориться. Затем тагильчанин стал бить женщину. Она получила черепно-мозговую травму и в результате скончалась. Мужчина после избиения помочь своей возлюбленной не пытался, также как и вызвать врачей. Он лег спать, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Мужчина вину свою не признал. Он заявил, что женщина сама падала, так как была нетрезвой. Из-за этого она и получила травму головы. В результате тагильчанин был обвинен в умышленном причинении вреда здоровью повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Суд учел, что мужчина уже ранее привлекался к ответственности за истязание. В результате он получил 9,5 лет колонии строгого режима.
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