tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 10:28

Published 1 ноября, 10:28

Modified 1 ноября, 10:30

Updated 1 ноября, 10:30

Житель Нижнего Тагила убил сожительницу за спрятанный алкоголь

Тагильчанин получил 10 лет за избиение сожительницы из-за спиртного

1 ноября 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney.

Житель Нижнего Тагила убил сожительницу за спрятанный алкоголь

35-летний житель Нижнего Тагила отправится на 9,5 лет в колонию за то, что до смерти забил свою сожительницу во время ссоры. До случившегося мужчина уже истязал девушку, но ему удалось с ней помириться. Тогда она забрала заявление.

Случилась трагедия в ночь на 1 июня 2023 года. Пара распивала спиртное в квартире одного из домов на улице Энтузиастов. В какой-то момент девушка поняла, что мужчина уже перебрал. Тогда она спрятала алкоголь.

Мужчине это не понравилось и пара начала ссориться. Затем тагильчанин стал бить женщину. Она получила черепно-мозговую травму и в результате скончалась. Мужчина после избиения помочь своей возлюбленной не пытался, также как и вызвать врачей. Он лег спать, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Мужчина вину свою не признал. Он заявил, что женщина сама падала, так как была нетрезвой. Из-за этого она и получила травму головы. В результате тагильчанин был обвинен в умышленном причинении вреда здоровью повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд учел, что мужчина уже ранее привлекался к ответственности за истязание. В результате он получил 9,5 лет колонии строгого режима.

Ранее в Екатеринбурге был осужден полицейский, по вине которого погиб человек.

Жителя Артемовского изнасиловали и убили в день рождения
Узнать подробнее
Читайте также:
Участковый из Екатеринбурга убил пожилую пару, чтобы закрыть кредитыДетский омбудсмен проверит семью из Екатеринбурга, в которой дед убил внукаВ Первоуральске женщина-мигрант зарезала ножом 13-летнюю девочку
#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Избиение#Убийство#Криминал#Приговор#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика