Тагильчанин получил 10 лет за избиение сожительницы из-за спиртного

Житель Нижнего Тагила убил сожительницу за спрятанный алкоголь

35-летний житель Нижнего Тагила отправится на 9,5 лет в колонию за то, что до смерти забил свою сожительницу во время ссоры. До случившегося мужчина уже истязал девушку, но ему удалось с ней помириться. Тогда она забрала заявление.