Тагилстрой без воды, два музея в Тагиле, гуманитарная помощь и новые тарифы ЖКХ

Posted 1 ноября, 17:00
Published 1 ноября, 17:00
Modified 1 ноября, 17:39
Updated 1 ноября, 17:39
1 ноября часть Тагилстроя осталась без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии. Под отключения попал ряд домов на улицах Балакинской и Металлургов. Это не единичный пример: накануне, 31 октября, три улицы остались без горячей воды и отопления из-за прорыва трубы.
Список учреждений культуры Нижнего Тагила пополнили сразу два музея — каменных цветов и Тагильского подноса. Открытие музеев — это часть большого проекта по развитию туристического потенциала города и увеличению турпотока.
Из Нижнего Тагила в зону СВО отправится рекордный по объему груз с гуманитарной помощью. Бойцы получат мотоциклы «Урал», машины, печки-буржуйки, генераторы, инструменты, медикаменты и много другое. Помощь оказывают все неравнодушные тагильчане.
Депутаты ряда муниципалитетов Свердловской области просят увеличить тарифы ЖКХ до максимума — на 20-23%. Обращения подготовили в пяти городах. Парламентарии утверждают, что коммунальное хозяйство в их населенных пунктах находится на грани разорения, ситуацию может спасти только повышение цен.
Начало ноября не порадует свердловчан погодой — на регион надвигаются шквалистый ветер и сильный снег. Осадки и шторм придут на Средний Урал в субботу и задержатся на несколько дней. На дорогах будет скользко и опасно.