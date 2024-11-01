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Posted 1 ноября, 17:00

Published 1 ноября, 17:00

Modified 1 ноября, 17:39

Updated 1 ноября, 17:39

Тагилстрой без воды, два музея в Тагиле, гуманитарная помощь и новые тарифы ЖКХ

Тагилстрой без воды, два музея в Тагиле, гуманитарная помощь и новые тарифы ЖКХ

1 ноября 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Тагилстрой частично остался без воды из-за коммунальной аварии. В Тагиле открылись два новых музея. Горожане приготовили рекордную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. Свердловские муниципалитеты просят повысить тарифы ЖКХ. На регион надвигается ветер и снег. Подводим итоги за 1 ноября.

1 ноября часть Тагилстроя осталась без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии. Под отключения попал ряд домов на улицах Балакинской и Металлургов. Это не единичный пример: накануне, 31 октября, три улицы остались без горячей воды и отопления из-за прорыва трубы.

Часть Тагилстроя в Нижнем Тагиле осталась без воды из-за аварии
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Список учреждений культуры Нижнего Тагила пополнили сразу два музея — каменных цветов и Тагильского подноса. Открытие музеев — это часть большого проекта по развитию туристического потенциала города и увеличению турпотока.

В Нижнем Тагиле открылись сразу два музея
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Из Нижнего Тагила в зону СВО отправится рекордный по объему груз с гуманитарной помощью. Бойцы получат мотоциклы «Урал», машины, печки-буржуйки, генераторы, инструменты, медикаменты и много другое. Помощь оказывают все неравнодушные тагильчане.

Бойцы СВО получат рекордное количество гуманитарной помощи из Нижнего Тагила
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Депутаты ряда муниципалитетов Свердловской области просят увеличить тарифы ЖКХ до максимума — на 20-23%. Обращения подготовили в пяти городах. Парламентарии утверждают, что коммунальное хозяйство в их населенных пунктах находится на грани разорения, ситуацию может спасти только повышение цен.

Города Свердловской области запросили новые тарифы ЖКХ
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Начало ноября не порадует свердловчан погодой — на регион надвигаются шквалистый ветер и сильный снег. Осадки и шторм придут на Средний Урал в субботу и задержатся на несколько дней. На дорогах будет скользко и опасно.

На Свердловскую область надвигается шквалистый ветер и сильный снег
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