Три жительницы Каменска-Уральского распространяли наркотики через интернет

Posted 1 ноября, 06:42
Published 1 ноября, 06:42
Modified 1 ноября, 06:44
Updated 1 ноября, 06:44
В декабре 2022 года неизвестный организовал в интернете группировку для распространения наркотиков. Его вычислить пока не удалось, материалы по нему выделены в отдельное производство. Обвиняемые женщины были в роли курьеров, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Так, обвиняемые в Московской области забрали из тайника более 380 граммов метлэфедрона, чтобы доставить его в Свердловскую область. В начале 2024 года курьеров задержали. После завершения расследования материалы отправили в суд.
Напомним, жителя Асбеста задержали за хранение наркотического вещества.