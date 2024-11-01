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Posted 1 ноября, 06:42

Published 1 ноября, 06:42

Modified 1 ноября, 06:44

Updated 1 ноября, 06:44

Три жительницы Каменска-Уральского распространяли наркотики через интернет

Три жительницы Каменска-Уральского распространяли наркотики через интернет

1 ноября 2024, 06:42
Фото: 1MI.
В Каменске-Уральском три женщины распространяли наркотики через интернет. Незаконной деятельностью они занимались с декабря 2022 года по февраль 2023 года.

В декабре 2022 года неизвестный организовал в интернете группировку для распространения наркотиков. Его вычислить пока не удалось, материалы по нему выделены в отдельное производство. Обвиняемые женщины были в роли курьеров, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Так, обвиняемые в Московской области забрали из тайника более 380 граммов метлэфедрона, чтобы доставить его в Свердловскую область. В начале 2024 года курьеров задержали. После завершения расследования материалы отправили в суд.

Напомним, жителя Асбеста задержали за хранение наркотического вещества.

В Свердловской области начался суд над обвиняемыми в хранении наркотиков
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#Елизавета Зиборова#Прокуратура#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Наркотики#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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