Три жительницы Каменска-Уральского распространяли наркотики через интернет

В декабре 2022 года неизвестный организовал в интернете группировку для распространения наркотиков. Его вычислить пока не удалось, материалы по нему выделены в отдельное производство. Обвиняемые женщины были в роли курьеров, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.