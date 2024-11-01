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Posted 1 ноября, 07:22

Published 1 ноября, 07:22

Modified 1 ноября, 07:24

Updated 1 ноября, 07:24

Уборщик прокатился на капоте автомобиля в Екатеринбурге

Уборщик прокатился на капоте автомобиля в Екатеринбурге

1 ноября 2024, 07:22
Фото: Telegram-канал «Уралмаш достоин!».
В Екатеринбурге во время ДТП с автомобилем Kia и уборочной машиной мужчина проехал на капоте иномарки. Инцидент произошел 31 октября 2024 года.

Сообщается, что автомобиль въехал в уборочную технику. Между водителями возникла ссора. В какой-то момент мужчина, управлявший спецтехникой, заскочил на капот легковой машины и проехал так несколько метров, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Пострадавших в результате инцидента нет. В автоинспекции проводится проверка.

Напомним, в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Пострадавших в ДТП нет.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#ЧП#Машина#Kia#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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