Уборщик прокатился на капоте автомобиля в Екатеринбурге

Posted 1 ноября, 07:22
Published 1 ноября, 07:22
Modified 1 ноября, 07:24
Updated 1 ноября, 07:24
Сообщается, что автомобиль въехал в уборочную технику. Между водителями возникла ссора. В какой-то момент мужчина, управлявший спецтехникой, заскочил на капот легковой машины и проехал так несколько метров, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Пострадавших в результате инцидента нет. В автоинспекции проводится проверка.
Напомним, в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Пострадавших в ДТП нет.