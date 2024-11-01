Уборщик прокатился на капоте автомобиля в Екатеринбурге

Сообщается, что автомобиль въехал в уборочную технику. Между водителями возникла ссора. В какой-то момент мужчина, управлявший спецтехникой, заскочил на капот легковой машины и проехал так несколько метров, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.