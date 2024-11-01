В аэропорту Кольцово образовалась огромная очередь на выход в Екатеринбург

Posted 1 ноября, 03:13
Published 1 ноября, 03:13
Modified 1 ноября, 03:15
Updated 1 ноября, 03:15
По словам очевидцев, после того, как прибывшие пассажиры прошли паспортный контроль, в аэропорту решили проверить багаж в «зеленом» коридоре, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Напомним, 29 октября 2024 года в Нижнем Тагиле местным жителям пришлось больше часа ждать автобус, который едет в Дзержинский район с вокзала. Очевидица рассказала, что за это время многие в очереди замерзли из-за плохой погоды.