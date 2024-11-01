tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 03:13

Published 1 ноября, 03:13

Modified 1 ноября, 03:15

Updated 1 ноября, 03:15

В аэропорту Кольцово образовалась огромная очередь на выход в Екатеринбург

В аэропорту Кольцово образовалась огромная очередь на выход в Екатеринбург

1 ноября 2024, 03:13
Фото: 1MI.
В аэропорту Кольцово людям пришлось час стоять в очереди на выход в Екатеринбург. Эта очередь образовалась из-за проверки багажа.

По словам очевидцев, после того, как прибывшие пассажиры прошли паспортный контроль, в аэропорту решили проверить багаж в «зеленом» коридоре, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Напомним, 29 октября 2024 года в Нижнем Тагиле местным жителям пришлось больше часа ждать автобус, который едет в Дзержинский район с вокзала. Очевидица рассказала, что за это время многие в очереди замерзли из-за плохой погоды.

Жители Екатеринбурга пожаловались на огромные очереди в метро
Узнать подробнее
Читайте также:
Три иностранца пытались провезти в Екатеринбург 4 килограмма табака для кальянаНа парковке около аэропорта Кольцово неизвестные сняли колеса с автомобилейВ Екатеринбурге нескольким самолетам задержали вылет из-за холода
#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Очередь#Кольцово#Пассажиры#Аэропорт#Багаж#Ожидание#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика