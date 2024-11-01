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Posted 1 ноября, 06:02

Published 1 ноября, 06:02

Modified 1 ноября, 06:04

Updated 1 ноября, 06:04

В Челябинске дома жителей затопило борщом

В Челябинске дома жителей затопило борщом

1 ноября 2024, 06:02
Фото: 1MI.
Жители Челябинска столкнулись с необычной коммунальной катастрофой: их дома затопило борщом.

Причиной оказался забитый коллектор, который соединял канализацию жилых домов и расположенной по соседству фабрики по производству супов.

В результате, дворы и подвалы оказались затоплены борщом, а воздух наполнился резким запахом протухшего бульона. Ситуация усугублялась тем, что борщ возвращался спустя всего 20 минут после того, как его откачивали.

Жители, обеспокоенные ситуацией, сами вызвали ассенизаторов, но и это не решило проблему.

«Водоканал» и Следственный комитет подключились к устранению проблемы, но пока ситуация не улучшилась, пишет Урал Мэш.

Ранее сообщалось, что квартиры дома в Первоуральске затопило водой из канализации.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ЧП#Коммунальная авария#Екатеринбург#Инцидент
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