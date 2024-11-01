В Челябинске дома жителей затопило борщом

Posted 1 ноября, 06:02
Published 1 ноября, 06:02
Modified 1 ноября, 06:04
Updated 1 ноября, 06:04
Причиной оказался забитый коллектор, который соединял канализацию жилых домов и расположенной по соседству фабрики по производству супов.
В результате, дворы и подвалы оказались затоплены борщом, а воздух наполнился резким запахом протухшего бульона. Ситуация усугублялась тем, что борщ возвращался спустя всего 20 минут после того, как его откачивали.
Жители, обеспокоенные ситуацией, сами вызвали ассенизаторов, но и это не решило проблему.
«Водоканал» и Следственный комитет подключились к устранению проблемы, но пока ситуация не улучшилась, пишет Урал Мэш.
Ранее сообщалось, что квартиры дома в Первоуральске затопило водой из канализации.