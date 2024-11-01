В Екатеринбурге начнется массовое строительство собачьих площадок

Posted 1 ноября, 11:44
Published 1 ноября, 11:44
Modified 1 ноября, 11:46
Updated 1 ноября, 11:46
Сейчас в городе есть около 30 территорий, на которых можно выгуливать животных. Площадки обустроены в Академическом, Чкаловском, Кировском, Верх-Исетском и других районах Екатеринбурга.
По словам главы города Алексея Орлова, собаки не должны выгуливаться в людных местах. В связи с этим было решено обустроить для них отдельные территории. Этот вопрос был обсужден во время совещания, которое организовал мэр Екатеринбурга.
Напомним, в июне 2024 года стало известно, что в сентябре этого года в Екатеринбурге появится закрытая площадка для выгула собак на улице Софьи Перовской.