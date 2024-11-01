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Posted 1 ноября, 11:44

Published 1 ноября, 11:44

Modified 1 ноября, 11:46

Updated 1 ноября, 11:46

В Екатеринбурге начнется массовое строительство собачьих площадок

В Екатеринбурге начнется массовое строительство собачьих площадок

1 ноября 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге начнут строить сеть площадок, предназначенных для выгула собак.

Сейчас в городе есть около 30 территорий, на которых можно выгуливать животных. Площадки обустроены в Академическом, Чкаловском, Кировском, Верх-Исетском и других районах Екатеринбурга.

По словам главы города Алексея Орлова, собаки не должны выгуливаться в людных местах. В связи с этим было решено обустроить для них отдельные территории. Этот вопрос был обсужден во время совещания, которое организовал мэр Екатеринбурга.

Напомним, в июне 2024 года стало известно, что в сентябре этого года в Екатеринбурге появится закрытая площадка для выгула собак на улице Софьи Перовской.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Животные#Город#Строительство#Мэр#Выгул собак#Собаки#Территория#Площадки#Екатеринбург#Горожане
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