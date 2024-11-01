В Екатеринбурге обсудили методы правового регулирования электросамокатов

Posted 1 ноября, 13:21
Published 1 ноября, 13:21
Modified 1 ноября, 13:23
Updated 1 ноября, 13:23
Потребность правового регулирования СИМов образовалась на фоне их резкого скачка популярности и появления большого числа кикшеринговых сервисов. Согласно статистике, только в Екатеринбурге за последний год число электросамокатов выросло в 4 раза и достигло 13 тысяч экземпляров.
Резонансные случаи ДТП с участием самокатов, которые произошли в этом году, стали поводом для того, чтобы аккумулировать на одной площадке силы представителей администрации Екатеринбурга и других городов, законодательной власти, научного сообщества, чтобы мы могли решить, как сделать более эффективным правовое регулирование, ликвидировать пробелы в законодательстве, которые признаются всеми участниками Круглого стола, — рассказала профессор кафедры предпринимательского права УрГЮУ Мария Бажина.
Внимание общественности к отсутствию единого подхода к правовому регулированию работы кикшеринга второй сезон подряд привлекает депутат регионального Законодательного Собрания Алексей Свалов. Парламентарий неоднократно организовывал совместные с общественниками и СМИ рейды по центру областной столицы, а также создал чат-бот, где собирает обратную связь от горожан.
Проблема использования средств индивидуальной мобильности остро в стоит во всех городах нашей страны, где есть сервис кикшеринга. Мы до сих пор не имеем никакой законодательной базы и правового регулирования, которое могло бы гарантировать безопасность пешеходов на улицах и в местах, где используются электросамокаты. К сожалению, на сегодняшний день кикшеринговые компании думают лишь о прибыли, не неся при этом социальной ответственности перед жителями. Я считаю, что нужно продолжать правильно формировать правовую базу и на ее основании принуждать самокатчиков к соблюдению правил дорожного движения, чтобы пешеход, оказываясь на улице, на тротуаре, чувствовал себя в безопасности, — считает Свалов.
Согласно данным отчета научного центра безопасности дорожного движения МВД России, Свердловская область находится в лидерах антирегионов с авариями на самокатах. За прошедшие 9 месяцев официально зарегистрировано 145 ДТП с участием СИМов, один из них — со смертельным исходом. Однако реальной статистики не знает никто. Большинство жителей просто не обращается в ГИБДД и за медицинской помощью. Как правило, установить виновника аварии в большинстве случаев невозможно. В настоящее время система верификации несовершенна, обмануть ее может любой несознательный пользователь.
Наиболее действенная мера профилактики подобных происшествий — это верификация личности пользователя средством индивидуальной мобильности. На сегодня большая часть «водителей» СИМ — несовершеннолетние, и с введением верификации мы прогнозируем отток значительной части пользователей самокатами и, соответственно, снижение количества ДТП с участием этого вида транспорта, — рассказал начальник отделения ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу майор полиции Антон Попов.
В Москве пока еще в тестовом режиме планируют внедрить авторизацию пользователей кикшеринговых компаний в приложении аренды через сервис «Госуслуги». Подобная мера лишит возможности лиц младше 18 лет использовать подложные аккаунты, что является настоящей проблемой.
Ряд городов Российской Федерации решил проблему на муниципальном уровне немного другими способами. Так, в Верхней Пышме, где отсутствует необходимая инфраструктура для перемещения на СИМ, введен запрет на размещение электросамокатов на территории городского округа. В Екатеринбурге перемещения на СИМ запрещены в городских парках и некоторых центральных улицах города. При этом систему запретов еще предстоит усовершенствовать, поскольку самокатчики продолжают нарушать установленные ограничения.
Кроме того, в ходе круглого стола озвучили предложение доработать правила идентификации самокатов, установив на каждый из них крупные регистрационные номера. Необходимо, чтобы условия расширенной страховки, которая в настоящий момент представлена рядом кикшеринговых компаний, стали базовыми для всех сервисов аренды.
Главная задача — развитие системы кикшеринговых сервисов только в тех частях города, где для этого существует необходимая инфраструктура. Там, где отсутствует возможность организации выделенной полосы для СИМ, самокатчиков быть не должно.
Сегодня на рассмотрении в Государственной Думе находятся изменения в федеральное законодательство, в которых предлагаются меры регулирования пользования СИМ: регистрация транспортных средств, повышение возраста пользователя данных услуг и прочее. Мы попробуем обобщить те предложения, которые прозвучали на круглом столе, чтобы повысить качество предоставления услуг и безопасность использования средств индивидуальной мобильности, — подвел итоги встречи председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного Собрания Свердловской области Валентин Лаппо.