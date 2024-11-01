В Екатеринбурге обсудили методы правового регулирования электросамокатов

Согласно данным отчета научного центра безопасности дорожного движения МВД России, Свердловская область находится в лидерах антирегионов с авариями на самокатах. За прошедшие 9 месяцев официально зарегистрировано 145 ДТП с участием СИМов, один из них — со смертельным исходом. Однако реальной статистики не знает никто. Большинство жителей просто не обращается в ГИБДД и за медицинской помощью. Как правило, установить виновника аварии в большинстве случаев невозможно. В настоящее время система верификации несовершенна, обмануть ее может любой несознательный пользователь.