В Нижнем Тагиле из-за аварии перекроют движение по улице Балакинской

Posted 1 ноября, 12:37
Published 1 ноября, 12:37
Modified 1 ноября, 12:39
Updated 1 ноября, 12:39
В связи с аварией на водоводе в районе дома №2 на улице Балакинская, 2 ноября 2024 года с 9 часов утра будет перекрыто движение на участке от улицы Красных Зорь до улицы Металлургов.
Дорогу закроют до завершения ремонтных работ. Объезд закрытого участка возможен по улицам Металлургов и Красных Зорь.
Водителям необходимо учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут движения.
Напомним, движение на улице Котовского в Екатеринбурге закроют на 4,5 месяца.