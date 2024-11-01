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Posted 1 ноября, 12:37

Published 1 ноября, 12:37

Modified 1 ноября, 12:39

Updated 1 ноября, 12:39

В Нижнем Тагиле из-за аварии перекроют движение по улице Балакинской

В Нижнем Тагиле из-за аварии перекроют движение по улице Балакинской

1 ноября 2024, 12:37
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле перекроют движение по улице Балакинской из-за аварии на водоводе.

В связи с аварией на водоводе в районе дома №2 на улице Балакинская, 2 ноября 2024 года с 9 часов утра будет перекрыто движение на участке от улицы Красных Зорь до улицы Металлургов.

Дорогу закроют до завершения ремонтных работ. Объезд закрытого участка возможен по улицам Металлургов и Красных Зорь.

Водителям необходимо учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут движения.

Напомним, движение на улице Котовского в Екатеринбурге закроют на 4,5 месяца.

На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют движение по мосту в районе Белоярского
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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Дорога#Ремонт#Екатеринбург
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