В Нижнем Тагиле на Гальянке в парке Победы начали возводить новую скейт-площадку

Новый скейт-парк строят из бетона. Рабочие уже сделали фундамент площадки. Сейчас выполняются работы по обустройству подушки для бетонной плиты. Когда эти работы завершатся, площадку забетонируют и установят 13 фигур для скейтбордистов. В центре сделают углубление для катания. Оно называется боул.