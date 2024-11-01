В Нижнем Тагиле на Гальянке в парке Победы начали возводить новую скейт-площадку

Posted 1 ноября, 08:32
Published 1 ноября, 08:32
Modified 1 ноября, 08:34
Updated 1 ноября, 08:34
Новый скейт-парк строят из бетона. Рабочие уже сделали фундамент площадки. Сейчас выполняются работы по обустройству подушки для бетонной плиты. Когда эти работы завершатся, площадку забетонируют и установят 13 фигур для скейтбордистов. В центре сделают углубление для катания. Оно называется боул.
Завершить работы планируется во второй половине ноября. Стоимость работ составляет почти 17,5 млн рублей, сообщают ИА «Все Новости».
Ранее сообщалось, что скейт-площадку на Вагонке в Нижнем Тагиле демонтируют из-за частых поломок.