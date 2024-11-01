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Posted 1 ноября, 08:32

Published 1 ноября, 08:32

Modified 1 ноября, 08:34

Updated 1 ноября, 08:34

В Нижнем Тагиле на Гальянке в парке Победы начали возводить новую скейт-площадку

В Нижнем Тагиле на Гальянке в парке Победы начали возводить новую скейт-площадку

1 ноября 2024, 08:32
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле строят скейт-площадку в парке Победы.

Новый скейт-парк строят из бетона. Рабочие уже сделали фундамент площадки. Сейчас выполняются работы по обустройству подушки для бетонной плиты. Когда эти работы завершатся, площадку забетонируют и установят 13 фигур для скейтбордистов. В центре сделают углубление для катания. Оно называется боул.

Завершить работы планируется во второй половине ноября. Стоимость работ составляет почти 17,5 млн рублей, сообщают ИА «Все Новости».

Ранее сообщалось, что скейт-площадку на Вагонке в Нижнем Тагиле демонтируют из-за частых поломок.

Новый большой скейт-парк появится в парке Победы в Нижнем Тагиле
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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Екатеринбург#Скейт-площадка#Скейт-парк
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