В Нижнем Тагиле открылись сразу два музея

Posted 1 ноября, 14:09
Published 1 ноября, 14:09
Modified 1 ноября, 14:11
Updated 1 ноября, 14:11
В музее каменных цветов представлена впечатляющая коллекция, которая включает в себя около 50-ти композиций цветов из камня. В экспозиции также представлены камни из коллекции Виктора Васильева.
Музей современного Тагильского подноса знакомит посетителей с историей и современными тенденциями этого уникального промысла.
Открытие музеев стало частью масштабного проекта по развитию туризма в Нижнем Тагиле. В этом году здесь планируют принять 4,5 тысяч туристов, а в дальнейшем турпоток увеличится до 15 тысяч человек в год. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Напомним, в музей Верхней Пышмы привезут подводную лодку «Нептун».