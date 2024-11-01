В Нижнем Тагиле открылись сразу два музея

Открытие музеев стало частью масштабного проекта по развитию туризма в Нижнем Тагиле. В этом году здесь планируют принять 4,5 тысяч туристов, а в дальнейшем турпоток увеличится до 15 тысяч человек в год. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.