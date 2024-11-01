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Posted 1 ноября, 14:09

Published 1 ноября, 14:09

Modified 1 ноября, 14:11

Updated 1 ноября, 14:11

В Нижнем Тагиле открылись сразу два музея

В Нижнем Тагиле открылись сразу два музея

1 ноября 2024, 14:09
Фото: Департамент информполитики Свердловской области.
В Нижнем Тагиле открылся музей каменных цветов и музей современного Тагильского подноса.

В музее каменных цветов представлена впечатляющая коллекция, которая включает в себя около 50-ти композиций цветов из камня. В экспозиции также представлены камни из коллекции Виктора Васильева.

Музей современного Тагильского подноса знакомит посетителей с историей и современными тенденциями этого уникального промысла.

Открытие музеев стало частью масштабного проекта по развитию туризма в Нижнем Тагиле. В этом году здесь планируют принять 4,5 тысяч туристов, а в дальнейшем турпоток увеличится до 15 тысяч человек в год. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, в музей Верхней Пышмы привезут подводную лодку «Нептун».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Туризм#Музей#Екатеринбург#Внутренний туризм
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