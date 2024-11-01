В Свердловской области обсуждаются нововведения в закон о транспортном налоге

Напомним, в Свердловской области повышенное внимание уделяется реконструкции и содержанию дорог. Только за текущий год специалисты отремонтировали и построили свыше 300 километров дорог, 22 моста и путепровода общей протяженностью более километра. Летом было открыто движение по новому путепроводу на Режевском тракте стоимостью 360 миллионов рублей. Он состоит из трех пролетов по семь балок каждый, длина конструкции — 84 метра, а общая длина объекта с подходами — 1 тысяча 220 метров, соответствует современным стандартам и предназначен для пропуска тяжелых транспортных средств. Совсем недавно стартовало движение и по обновленному мосту под Нижним Тагилом.