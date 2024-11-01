В Свердловской области обсуждаются нововведения в закон о транспортном налоге

Posted 1 ноября, 12:19
Published 1 ноября, 12:19
Modified 1 ноября, 12:21
Updated 1 ноября, 12:21
Ранее законопроект рассмотрело правительство региона. Согласно внесенным предложениям, от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил освободят семьи, в которых воспитываются три и более ребенка до 23 лет, при условии, если они являются студентами-очниками. Ранее такая преференция действовала до достижения старшим ребенком совершеннолетия.
Многодетные семьи с большими автомобилями мы будем освобождать от транспортного налога. Мы понимаем, что родителям тяжело его платить, — говорил ранее губернатор Евгений Куйвашев, озвучивая свою инициативу.
Новая льгота ждет и владельцев транспортных средств, которые используют в качестве топлива только природный газ, сжиженный природный газ или сжиженный нефтяной газ. Этой категории граждан планируют установить скидку в 50% от суммы налога. По мнению свердловского правительства, такая мера позволит популяризировать использование газомоторного топлива.
Действие налогового преимущества продлят также для владельцев автобусов и грузовых автомобилей высокого экологического класса. Изменения коснутся также международных автомобильных грузоперевозчиков. Срок действия льгот — с 2025 по 2027 годы.
Важно отметить, что законопроект предусматривает увеличение ставок транспортного налога для некоторых категорий автомобилей, включая возвращение налоговой ставки для маломощных машин. Однако от налога по-прежнему освобождаются пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и участники СВО. В случае принятия изменений платеж за 2025 год будет производиться в 2026 году.
Свердловская область — один из последних регионов в России, где обсуждается инициатива по возвращению налога на маломощные автомобили. Более 13 лет уральцы освобождались от уплаты налога на машины малой мощности — до 100 лошадиных сил.
Налоговая ставка для маломощных машин будет равна 10 рублям за одну лошадиную силу. К примеру, владельцы автомобилей мощностью 100 лошадиных станут платить одну тысячу рублей в год. Появившиеся дополнительные доходы в бюджет планируется направить на содержание дорог в регионе. Так, за счет поступивших средств власти надеются обустроить автобусные остановки, освещение, тротуары на автомобильных дорогах регионального значения, проходящие через жилые массивы, и организовать пешеходные переходы.
Напомним, в Свердловской области повышенное внимание уделяется реконструкции и содержанию дорог. Только за текущий год специалисты отремонтировали и построили свыше 300 километров дорог, 22 моста и путепровода общей протяженностью более километра. Летом было открыто движение по новому путепроводу на Режевском тракте стоимостью 360 миллионов рублей. Он состоит из трех пролетов по семь балок каждый, длина конструкции — 84 метра, а общая длина объекта с подходами — 1 тысяча 220 метров, соответствует современным стандартам и предназначен для пропуска тяжелых транспортных средств. Совсем недавно стартовало движение и по обновленному мосту под Нижним Тагилом.
В целом за шесть лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области привели в порядок 622 объекта общей протяженностью 791 километр. Наибольшая востребованность и загруженность дорог наблюдается, как правило, в крупных городских агломерациях. Благодаря внедренным программам в Нижнетагильской и Екатеринбургской агломерациях показатель нормативного состояния дорог удалось повысить с 69,1% до 85%.