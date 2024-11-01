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Posted 1 ноября, 09:39

Published 1 ноября, 09:39

Modified 1 ноября, 09:41

Updated 1 ноября, 09:41

В Волчанске нарушителей правил сбора отходов стали привлекать к ответственности

В Волчанске нарушителей правил сбора отходов стали привлекать к ответственности

1 ноября 2024, 09:39
Фото: 1MI.
В Волчанском городском округе с нарушителями правил сбора растительных отходов борются при помощи областного закона об административных правонарушениях. С 2023 года здесь выявили 15 случаев размещения отходов в непредназначенных для этого местах. В последствии все виновники были установлены.

Еще в июне 2023 года в Свердловской области органы местного самоуправления получили право привлекать к ответственности тех, кто складирует растительные отходы в непредназначенных для этого местах. Такая возможность регламентируется первым пунктом 17 статьи регионального закона об административных правонарушениях.

Подобное нарушение влечет за собой наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Администрация Волчанска решила наладить работу по пресечению складирования растительных отходов вне положенных для этого мест. В муниципалитете организовали видеонаблюдение за участками с высокой вероятностью подобных загрязнений, установили порядок фиксации нарушений в сфере твердых коммунальных отходов, а также утвердили список должностных лиц, которые будут нести ответственность за составление административных протоколов.

Система видеонаблюдения позволила выявлять тех, кто размещает отходы вне организованных мест накопления. Кроме того, 52-й закон об административных правонарушениях стал инструментом, на основании которого муниципалитет приступил к выдаче виновникам предписания на ликвидацию нарушений, а при необходимости — к наложению штрафов. Это позволило наладить систему, сформировать и укрепить у жителей городского округа привычку соблюдать правила сбора отходов.

Отмечается, что в период с прошлого года общая сумма наложенных на виновников штрафов составила 18 тысяч рублей.

Мы видим свою работу не в собирании денег, а в проведении разъяснительной работы с нарушителями и наведении чистоты и порядка на территории, — рассказали в администрации Волчанска.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Свердловская область#Административная ответственность#Отходы#Вывоз мусора#Видеонаблюдение#Штрафы#Волчанск#Екатеринбург
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