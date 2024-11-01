В Волчанске нарушителей правил сбора отходов стали привлекать к ответственности

Подобное нарушение влечет за собой наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.