В Волчанске нарушителей правил сбора отходов стали привлекать к ответственности

Posted 1 ноября, 09:39
Published 1 ноября, 09:39
Modified 1 ноября, 09:41
Updated 1 ноября, 09:41
Еще в июне 2023 года в Свердловской области органы местного самоуправления получили право привлекать к ответственности тех, кто складирует растительные отходы в непредназначенных для этого местах. Такая возможность регламентируется первым пунктом 17 статьи регионального закона об административных правонарушениях.
Подобное нарушение влечет за собой наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
Администрация Волчанска решила наладить работу по пресечению складирования растительных отходов вне положенных для этого мест. В муниципалитете организовали видеонаблюдение за участками с высокой вероятностью подобных загрязнений, установили порядок фиксации нарушений в сфере твердых коммунальных отходов, а также утвердили список должностных лиц, которые будут нести ответственность за составление административных протоколов.
Система видеонаблюдения позволила выявлять тех, кто размещает отходы вне организованных мест накопления. Кроме того, 52-й закон об административных правонарушениях стал инструментом, на основании которого муниципалитет приступил к выдаче виновникам предписания на ликвидацию нарушений, а при необходимости — к наложению штрафов. Это позволило наладить систему, сформировать и укрепить у жителей городского округа привычку соблюдать правила сбора отходов.
Отмечается, что в период с прошлого года общая сумма наложенных на виновников штрафов составила 18 тысяч рублей.
Мы видим свою работу не в собирании денег, а в проведении разъяснительной работы с нарушителями и наведении чистоты и порядка на территории, — рассказали в администрации Волчанска.
Ранее TagilCity.ru сообщал об изменении графика вывоза мусора в Свердловской области в холодное время года.