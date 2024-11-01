Вандалы разбили остановку на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Posted 1 ноября, 08:55
Published 1 ноября, 08:55
Modified 1 ноября, 11:04
Updated 1 ноября, 11:04
Хулиганы полностью выломали стеклянную стенку сбоку остановочного комплекса, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Сообщается, что это не первый подобный случай. Кроме того, по словам очевидцев, остановка в плохом состоянии: вся в клею и в расклеенных листовках и объявлениях.
Напомним, 3 октября 2024 года в Екатеринбурге неизвестные повредили закрытую трамвайную остановку около метро «Уралмаш».