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Posted 1 ноября, 08:55

Published 1 ноября, 08:55

Modified 1 ноября, 11:04

Updated 1 ноября, 11:04

Вандалы разбили остановку на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Вандалы разбили остановку на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

1 ноября 2024, 08:55
Фото: tagilcity.ru.
В Нижнем Тагиле неизвестные вандалы разбили «золотую» остановку на Привокзальной площади. Поврежденную конструкцию обнаружили утром 1 ноября 2024 года.

Хулиганы полностью выломали стеклянную стенку сбоку остановочного комплекса, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Сообщается, что это не первый подобный случай. Кроме того, по словам очевидцев, остановка в плохом состоянии: вся в клею и в расклеенных листовках и объявлениях.

Напомним, 3 октября 2024 года в Екатеринбурге неизвестные повредили закрытую трамвайную остановку около метро «Уралмаш».

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