tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 06:24

Published 1 ноября, 06:24

Modified 1 ноября, 06:26

Updated 1 ноября, 06:26

Власти хотят вернуть налог на маломощные машины в Свердловской области

Власти хотят вернуть налог на маломощные машины в Свердловской области

1 ноября 2024, 06:24
Фото: 1MI.
В Свердловской области рассмотрят вопрос возвращения налога на машины до 100 ЛС, который отменили более 10 лет назад.

Если закон будет принят, то владельцы маломощных машин будут платить транспортный налог из расчета 10 рублей за одну лошадиную силу. Таким образом, за автомобиль в 100 лошадиных сил придется заплатить 1000 рублей в год.

Собранные средства хотят потратить на ремонт дорог в области.

Льготы хотят сохранить для многодетных семей и крупногабаритного экологичного транспорта, рассказали в региональном департаменте информполитики.

Ранее губернатор Свердловской области предложил поднять налоги букмекерам на 300%.

Тагильские депутаты не поддерживают введение туристического налога в 2025 году
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Налоги#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика