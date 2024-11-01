Власти хотят вернуть налог на маломощные машины в Свердловской области

Posted 1 ноября, 06:24
Published 1 ноября, 06:24
Modified 1 ноября, 06:26
Updated 1 ноября, 06:26
Если закон будет принят, то владельцы маломощных машин будут платить транспортный налог из расчета 10 рублей за одну лошадиную силу. Таким образом, за автомобиль в 100 лошадиных сил придется заплатить 1000 рублей в год.
Собранные средства хотят потратить на ремонт дорог в области.
Льготы хотят сохранить для многодетных семей и крупногабаритного экологичного транспорта, рассказали в региональном департаменте информполитики.
Ранее губернатор Свердловской области предложил поднять налоги букмекерам на 300%.