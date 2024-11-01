Водитель автомобиля в Екатеринбурге накопил 214 штрафов за 2 месяца

Posted 1 ноября, 10:17
Published 1 ноября, 10:17
Modified 1 ноября, 10:19
Updated 1 ноября, 10:19
Мужчина ездил на иномарке Volkswagen без регистрации, которая закончилась весной 2024 года. Также у него накопилось много штрафов, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Задержать водители автоинспекторы сумели благодаря специальной компьютерной программе.
Напомним, с 25 по 27 октября 2024 года в Нижнем Тагиле проводились массовые рейды по выявлению водителей, которые находятся в нетрезвом состоянии.