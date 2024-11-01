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Posted 1 ноября, 10:17

Published 1 ноября, 10:17

Modified 1 ноября, 10:19

Updated 1 ноября, 10:19

Водитель автомобиля в Екатеринбурге накопил 214 штрафов за 2 месяца

Водитель автомобиля в Екатеринбурге накопил 214 штрафов за 2 месяца

1 ноября 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 34-летний местный житель накопил более 200 штрафов за несоблюдения ПДД.

Мужчина ездил на иномарке Volkswagen без регистрации, которая закончилась весной 2024 года. Также у него накопилось много штрафов, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Задержать водители автоинспекторы сумели благодаря специальной компьютерной программе.

Напомним, с 25 по 27 октября 2024 года в Нижнем Тагиле проводились массовые рейды по выявлению водителей, которые находятся в нетрезвом состоянии.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ГИБДД#Автомобиль#Водитель#ПДД#Регистрация#ЧП#Штрафы#Volkswagen#18+#Екатеринбург#Инцидент#Автоинспекторы
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