Якушев: По инициативе ЕР в бюджет заложили 180 миллиардов рублей на развитие горсреды

Сидякин добавил, что партия вместе с Минстроем России привлекает к голосованию десятки тысяч волонтеров. Ежегодно обновляется около девяти тысяч объектов, а контроль над выполнением работ ведется партией. Депутаты ЕР следят за своевременным выходом подрядчика на стройплощадку, смотрят за тем, чтобы учитывались пожелания жителей и предложенный ими дизайн. Также оценивается качество выполненных работ. Примерно в 20% случаев выявляются недостатки, которые устраняются подрядчиками, отметил Александр Сидякин.