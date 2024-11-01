Якушев: По инициативе ЕР в бюджет заложили 180 миллиардов рублей на развитие горсреды

Posted 1 ноября, 10:15
Published 1 ноября, 10:15
Modified 1 ноября, 10:15
Updated 1 ноября, 10:15
Врио секретаря генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул, что программа будет продолжена, поскольку в бюджете на ближайшие три года предусмотрено финансирование при поддержке партии.
Во время посещения объектов благоустройства в Тамбове Якушев сообщил, что на развитие комфортной городской среды направлено 180 миллиардов рублей. Он отметил, что партия настояла на выделении этих средств, несмотря на все сложности. По его словам, проект существенно изменяет облик городов и сел, пишет transsibinfo.com.
Якушев напомнил, что с 2016 года «Единая Россия» работает над улучшением общественных пространств. В итоге проект был преобразован в федеральную программу. В голосовании для определения объектов благоустройства приняли участие десятки миллионов граждан с целью улучшить конкретные территории.
Александр Сидякин, глава центрального исполкома партии, отметил, что с 2021 года число участников голосования по благоустройству объектов удвоилось. Если четыре года назад участвовали более девяти миллионов человек, то в 2024 году — уже более 17 миллионов, сообщает сайт ER.RU.
Сидякин добавил, что партия вместе с Минстроем России привлекает к голосованию десятки тысяч волонтеров. Ежегодно обновляется около девяти тысяч объектов, а контроль над выполнением работ ведется партией. Депутаты ЕР следят за своевременным выходом подрядчика на стройплощадку, смотрят за тем, чтобы учитывались пожелания жителей и предложенный ими дизайн. Также оценивается качество выполненных работ. Примерно в 20% случаев выявляются недостатки, которые устраняются подрядчиками, отметил Александр Сидякин.
Региональный координатор партпроекта «Городская среда» в Свердловской области Валентин Лаппо рассказал о реализации программы в регионе:
«В 2024 году в Свердловской области благоустраивают 71 объект, включая 23 дворовые и 48 общественных территорий. Так, например, в Сысерти открыли благоустроенный парк у завода „Уралгидромаш“, который жители активно поддерживали в рейтинговом голосовании. На территории, которая может использоваться круглогодично, предусмотрены детская площадка, скейт-парк, уличные тренажеры, амфитеатр на воде и уличная квадросфера.
Установлены освещение, пешеходные дорожки, скамейки и система видеонаблюдения. Депутаты «Единой России» держат под контролем все объекты благоустройства, регулярно посещая их и следя за ходом строительных работ. Благодаря активности жителей в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства Свердловская область превысила показатель в 1 млн голосов. Уровень вовлечённости граждан в развитие городской среды превысил 55%», — отметил Валентин Лаппо.