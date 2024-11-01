Жителя Артемовского изнасиловали и убили в день рождения

Posted 1 ноября, 09:30
Published 1 ноября, 09:30
Modified 1 ноября, 09:32
Updated 1 ноября, 09:32
Мужчина возвращался домой после того, как отметил свой день рождения в кафе. По дороге на него напали неизвестные.
По словам очевидца, над ним совершили насилие палкой, а также нанесли ему 26 ударов ножом, рассказали в пресс-службе регионального СК.
В результате свердловчанин скончался. Известно, что ранее он был судим. В Следкоме и полиции идет следствие по данному делу. Вскоре были задержаны двое 18-летних подозреваемых.
Ранее задержанные и убитый не были знакомы. Предположительно, между ними на улице произошел случайный конфликт, который закончился криминалом. После того, как потерпевший скончался, злоумышленники пытались его сжечь, чтобы скрыть следы преступления.
Задержанных хотят заключить под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, участковый в Екатеринбурге убил и ограбил пожилую пару, а затем покончил с собой.