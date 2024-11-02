23 тагильских школьника получили паспорта из рук главы города Владислава Пинаева

В зале историко-краеведческого музея собрались не только сами школьники, но и группа поддержки каждого из них. Отличники учебы, активисты, старосты, победители различных олимпиад и конкурсов, спортсмены — все они участники Всероссийского сообщества «Движение первых» и теперь уже обладатели одного из самых главных документов в жизни — паспорта.