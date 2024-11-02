23 тагильских школьника получили паспорта из рук главы города Владислава Пинаева

Posted 2 ноября, 09:48
Published 2 ноября, 09:48
Modified 2 ноября, 09:50
Updated 2 ноября, 09:50
В зале историко-краеведческого музея собрались не только сами школьники, но и группа поддержки каждого из них. Отличники учебы, активисты, старосты, победители различных олимпиад и конкурсов, спортсмены — все они участники Всероссийского сообщества «Движение первых» и теперь уже обладатели одного из самых главных документов в жизни — паспорта.
В столь прекрасный и торжественный день мы вручаем вам паспорта. У нас большая, великая и многонациональная страна. Наша гордость и ценность в том, что мы живем здесь. Все мы любим Родину и гордимся ей. Цените все то, что у нас сегодня есть. Именно вы стали хранителями всех ценностей города и России в целом. Вам их продолжать, передавать и беречь. Поздравляю всех, кто сегодня получает паспорта Российской Федерации: «Смотрите, завидуйте, я гражданин великой России», — вспомнил и немного изменил слова Владимира Маяковского глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Вместе с паспортом каждый из ребят получил гражданские права и обязанности, а также возможности для полноценной реализации личности и ответственность за дальнейшую судьбу своей страны. Именно этот документ — первый шаг во взрослую жизнь.
Мы наверно до конца еще не осознаем, что стали взрослее. В душе мы еще дети. Конечно, волнуемся, переживаем и понимаем, что на наши плечи ложится много обязанностей, которые нужно соблюдать, — рассказали редакции TagilCity.ru ученицы школы №71.
Произнеся торжественную клятву подростки получили напутствие от капитана полиции, старшего инспектора отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское» Натальи Мельниковой:
Много вам сегодня рассказали о правах и обязанностях, немало пожелали. Однако я хочу напомнить о правилах хранения паспорта. В первую очередь, его нужно беречь. Хочу задать небольшое домашнее задание каждому из вас: откройте последнюю страницу документа и прочитайте памятку для гражданина страны. Всего самого доброго и светлого на вашем жизненном пути. Удачи и много побед!
Напомним, в День флага на набережной тагильского пруда также прошло вручение паспортов наиболее активным школьникам города.