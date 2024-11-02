Автоинспекторы предупредили водителей в Свердловской области о гололеде на дорогах

Posted 2 ноября, 13:29
Published 2 ноября, 13:29
Modified 2 ноября, 13:31
Updated 2 ноября, 13:31
Так, автомобилистам необходимо соблюдать безопасное расстояние между машинами, не совершать опасные повороты, а также не превышать скорость, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Кроме того, пешеходам порекомендовали снимать капюшоны перед тем, как переходить проезжую часть, убедиться, что машин на дороге нет или они остановились, а также использовать на одежде светоотражающие элементы в темное время суток.
Напомним, 2 и 3 октября 2024 года в Свердловской области прогнозируются осадки в виде снега и дождя, а также сильный ветер и гололед на дорогах.