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Posted 2 ноября, 13:29

Published 2 ноября, 13:29

Modified 2 ноября, 13:31

Updated 2 ноября, 13:31

Автоинспекторы предупредили водителей в Свердловской области о гололеде на дорогах

Автоинспекторы предупредили водителей в Свердловской области о гололеде на дорогах

2 ноября 2024, 13:29
Фото: 1MI.
Водителям Свердловской области напомнили о необходимости соблюдения ПДД на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, автомобилистам необходимо соблюдать безопасное расстояние между машинами, не совершать опасные повороты, а также не превышать скорость, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Кроме того, пешеходам порекомендовали снимать капюшоны перед тем, как переходить проезжую часть, убедиться, что машин на дороге нет или они остановились, а также использовать на одежде светоотражающие элементы в темное время суток.

Напомним, 2 и 3 октября 2024 года в Свердловской области прогнозируются осадки в виде снега и дождя, а также сильный ветер и гололед на дорогах.

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