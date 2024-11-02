Автомобилистам в Нижнем Тагиле запретили ездить по тротуару и парковаться на газоне

Posted 2 ноября, 05:22
Published 2 ноября, 05:22
Modified 2 ноября, 05:24
Updated 2 ноября, 05:24
Около дорог были установлены специальные знаки «Пешеходная дорожка». Сообщается, что на этой территории машины часто проезжают по тротуару и паркуются на газоне.
Водители таким образом предупреждены о том, что по тротуару можно ездить только на велосипеде, а также ходить пешеходам и горожанам, использующим средства индивидуальной мобильности, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Напомним, 20 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле будет установлен лимит времени на стоянку на улице Булата Окуджавы.