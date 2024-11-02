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Posted 2 ноября, 05:22

Published 2 ноября, 05:22

Modified 2 ноября, 05:24

Updated 2 ноября, 05:24

Автомобилистам в Нижнем Тагиле запретили ездить по тротуару и парковаться на газоне

Автомобилистам в Нижнем Тагиле запретили ездить по тротуару и парковаться на газоне

2 ноября 2024, 05:22
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле запретили транспортное движение тротуару и парковку на газоне на Октябрьском проспекте около дома №28. Ограничения ввели 1 ноября 2024 года.

Около дорог были установлены специальные знаки «Пешеходная дорожка». Сообщается, что на этой территории машины часто проезжают по тротуару и паркуются на газоне.

Фото: ЦОДД Нижнего Тагила

Водители таким образом предупреждены о том, что по тротуару можно ездить только на велосипеде, а также ходить пешеходам и горожанам, использующим средства индивидуальной мобильности, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Напомним, 20 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле будет установлен лимит времени на стоянку на улице Булата Окуджавы.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Пешеходы#Город#Газон#Парковка#Тротуар#Велосипед#Екатеринбург#Горожане#ЦОДД
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