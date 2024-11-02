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Posted 2 ноября, 10:54

Published 2 ноября, 10:54

Modified 2 ноября, 11:43

Updated 2 ноября, 11:43

Десятки медработников в Свердловской области получили премии губернатора

Десятки медработников в Свердловской области получили премии губернатора

2 ноября 2024, 10:54
Фото: Департамент информполитики региона.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев наградил 66 медработников региона премиями.

Награды в 2024 году получили врачи малых и крупных медучреждений, фельдшеры, медсестры и другие специалисты, сообщили в департаменте информполитики региона.

Фото: Департамент информполитики региона
Фото: Департамент информполитики региона

Решение о том, чтобы предоставлять премии медработникам на Урале губернатор Свердловской области принял в мае 2021 года. Тогда шла борьба с коронавирусом и премии были введены для поддерки работников. Сумма средств составляет от 160 до 270 тысяч рублей.

Ранее педагог из Нижнего Тагила стала призером конкурса на губернаторскую премию.

Решение о том, чтобы предоставлять премии медработникам на Урале губернатор Свердловской области принял в мае 2021 года. Тогда шла борьба с коронавирусом и премии были введены для поддерки работников. Сумма средств составляет от 160 до 270 тысяч рублей.

Ранее педагог из Нижнего Тагила стала призером конкурса на губернаторскую премию.

Губернатор Свердловской области увеличил премии педагогам допобразования
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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Премия#Губернатор#Врач#Медик#Екатеринбург
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