Десятки медработников в Свердловской области получили премии губернатора

Решение о том, чтобы предоставлять премии медработникам на Урале губернатор Свердловской области принял в мае 2021 года. Тогда шла борьба с коронавирусом и премии были введены для поддерки работников. Сумма средств составляет от 160 до 270 тысяч рублей.