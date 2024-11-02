Десятки медработников в Свердловской области получили премии губернатора

Posted 2 ноября, 10:54
Published 2 ноября, 10:54
Modified 2 ноября, 11:43
Updated 2 ноября, 11:43
Награды в 2024 году получили врачи малых и крупных медучреждений, фельдшеры, медсестры и другие специалисты, сообщили в департаменте информполитики региона.
Решение о том, чтобы предоставлять премии медработникам на Урале губернатор Свердловской области принял в мае 2021 года. Тогда шла борьба с коронавирусом и премии были введены для поддерки работников. Сумма средств составляет от 160 до 270 тысяч рублей.
Решение о том, чтобы предоставлять премии медработникам на Урале губернатор Свердловской области принял в мае 2021 года. Тогда шла борьба с коронавирусом и премии были введены для поддерки работников. Сумма средств составляет от 160 до 270 тысяч рублей.