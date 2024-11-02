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Posted 2 ноября, 07:46

Published 2 ноября, 07:46

Modified 2 ноября, 07:48

Updated 2 ноября, 07:48

Десятки жителей Нижнего Тагила наградили за гуманитарную помощь бойцам СВО

Десятки жителей Нижнего Тагила наградили за гуманитарную помощь бойцам СВО

2 ноября 2024, 07:46
Фото: администрация Нижнего Тагила.
Тагильчан, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи бойцам СВО, наградили специальными знаками.

1 ноября 11 тагильчан наградили спецзнаками за участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Еще 15 местных жителей получили благодарности от городских властей.

В церемонии награждения приняли участие градоначальник Владислав Пинаев, от общественной палаты присутствовал председатель Евгений Лутохин. Кроме того, в церемонии принял участие боец Александр Савинов. Он сейчас в отпуске.

Фото: администрация Нижнего Тагила

Напомним, бойцы СВО получили рекордное количество гуманитарной помощи из Нижнего Тагила.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Награда#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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