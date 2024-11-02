Десятки жителей Нижнего Тагила наградили за гуманитарную помощь бойцам СВО

Posted 2 ноября, 07:46
Published 2 ноября, 07:46
Modified 2 ноября, 07:48
Updated 2 ноября, 07:48
1 ноября 11 тагильчан наградили спецзнаками за участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Еще 15 местных жителей получили благодарности от городских властей.
В церемонии награждения приняли участие градоначальник Владислав Пинаев, от общественной палаты присутствовал председатель Евгений Лутохин. Кроме того, в церемонии принял участие боец Александр Савинов. Он сейчас в отпуске.