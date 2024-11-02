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Posted 2 ноября, 03:23

Published 2 ноября, 03:23

Modified 2 ноября, 03:25

Updated 2 ноября, 03:25

Две фуры слетели с трассы в кювет под Екатеринбургом из-за гололеда

Две фуры слетели с трассы в кювет под Екатеринбургом из-за гололеда

2 ноября 2024, 03:23
Фото: Е1.
На ЕКАДе под Екатеринбургом фуры Volvo и Mercedes оказались в кювете из-за плохих дорожных условий.

По словам очевидца, грузовик Volvo ехал из Костромы. В какой-то момент из-за гололеда его занесло в кювет. Следом за ним ехала грузовая машина Mercedes из Москвы, пишет Е1.

Фото: Е1

Водитель Mercedes попытался избежать столкновения, однако он тоже оказался в кювете. Известно, что серьезных травм в аварии никто не получил. Водитель Volvo после осмотра врачей отказался от госпитализации.

Напомним, 18 октября 2024 года в Заречном столкнулись два грузовика. Пострадали два человека.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Трасса#ЧП#Грузовики#ЕКАД#Кювет#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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