Две фуры слетели с трассы в кювет под Екатеринбургом из-за гололеда

Posted 2 ноября, 03:23
Published 2 ноября, 03:23
Modified 2 ноября, 03:25
Updated 2 ноября, 03:25
По словам очевидца, грузовик Volvo ехал из Костромы. В какой-то момент из-за гололеда его занесло в кювет. Следом за ним ехала грузовая машина Mercedes из Москвы, пишет Е1.
Водитель Mercedes попытался избежать столкновения, однако он тоже оказался в кювете. Известно, что серьезных травм в аварии никто не получил. Водитель Volvo после осмотра врачей отказался от госпитализации.
Напомним, 18 октября 2024 года в Заречном столкнулись два грузовика. Пострадали два человека.