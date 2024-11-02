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Posted 2 ноября, 09:58

Published 2 ноября, 09:58

Modified 2 ноября, 09:58

Updated 2 ноября, 09:58

Годовалый ребенок сломал ногу в детском саду Каменска-Уральского

Годовалый ребенок сломал ногу в детском саду Каменска-Уральского

2 ноября 2024, 09:58
Фото: 1MI.
В детском саду №10 в Каменске-Уральском прокуратура начала проверку. Причиной стало то, что годовалый ребенок сломал ногу.

По данным СМИ, инцидент случился 7 октября. Годовалый ребенок отправился вместе с воспитателем на прогулку. В какой-то момент воспитатель потянула его за руку и ребенок упал. Несмотря на падение, педагог продолжила действие и даже подняла малыша за руку в воздух. В результате ребенок сломал большеберцовую кость.

По данному факту прокуратура начала проверку, сообщили в региональном ведомстве. Там уточнили, что во время нахождения детей в детсаду именно он несет ответственности за их жизнь и здоровье.

Ранее суд назначил выплатить 100 тысяч рублей воспитаннику детского сада в Реже за рассеченную бровь.

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#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Перелом#Воспитатели#Екатеринбург#Детский сад
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