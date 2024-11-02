Годовалый ребенок сломал ногу в детском саду Каменска-Уральского

Posted 2 ноября, 09:58
Published 2 ноября, 09:58
Modified 2 ноября, 09:58
Updated 2 ноября, 09:58
По данным СМИ, инцидент случился 7 октября. Годовалый ребенок отправился вместе с воспитателем на прогулку. В какой-то момент воспитатель потянула его за руку и ребенок упал. Несмотря на падение, педагог продолжила действие и даже подняла малыша за руку в воздух. В результате ребенок сломал большеберцовую кость.
По данному факту прокуратура начала проверку, сообщили в региональном ведомстве. Там уточнили, что во время нахождения детей в детсаду именно он несет ответственности за их жизнь и здоровье.
Ранее суд назначил выплатить 100 тысяч рублей воспитаннику детского сада в Реже за рассеченную бровь.