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Posted 2 ноября, 09:37

Published 2 ноября, 09:37

Modified 2 ноября, 09:37

Updated 2 ноября, 09:37

Группа «Алиса» перенесла презентацию нового альбома в Екатеринбурге

Группа «Алиса» перенесла презентацию нового альбома в Екатеринбурге

2 ноября 2024, 09:37
Фото: 1MI.
Рок-группа «Алиса» пенесла дату ппезентации нового альбома в Екатеринбурге. Изначально дата концерта была назначена на 8 ноября, но теперь она перенесена на конец апреля 2025 года.

Музыканты заявили, что причиной является плохая продажа билетов. Поэтому было решено взять паузу.

Смеем предположить, что мероприятия типа «Хиты, лучшее, любимое…» и так далее прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем, — заявили артисты на своих страницах в социальных сетях.

Пока было решено посмотреть на то, как будут идти продажи до весны. После этого будет приниматься решение, стоит ли проводить концерты в городах, где билеты продаются плохо.

Артисты подчеркивают, что могли бы презентовать свои новые композиции только в Москве или Санкт-Петербурге, но тогда поклонники станут задавать вопросы, почему они не едут в другие города. Рокеры посоветовали подумать людям, также будут думать и они.

О переносе мероприятия сообщают и организаторы. Они присылают смс зрителям об отмене концерта.

Ранее в Екатеринбурге был отменен концерт группы «Курара».

#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Концерт#Артисты#Отмена#Екатеринбург
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