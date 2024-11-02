Группа «Алиса» перенесла презентацию нового альбома в Екатеринбурге

Posted 2 ноября, 09:37
Published 2 ноября, 09:37
Modified 2 ноября, 09:37
Updated 2 ноября, 09:37
Музыканты заявили, что причиной является плохая продажа билетов. Поэтому было решено взять паузу.
Смеем предположить, что мероприятия типа «Хиты, лучшее, любимое…» и так далее прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем, — заявили артисты на своих страницах в социальных сетях.
Пока было решено посмотреть на то, как будут идти продажи до весны. После этого будет приниматься решение, стоит ли проводить концерты в городах, где билеты продаются плохо.
Артисты подчеркивают, что могли бы презентовать свои новые композиции только в Москве или Санкт-Петербурге, но тогда поклонники станут задавать вопросы, почему они не едут в другие города. Рокеры посоветовали подумать людям, также будут думать и они.
О переносе мероприятия сообщают и организаторы. Они присылают смс зрителям об отмене концерта.
Ранее в Екатеринбурге был отменен концерт группы «Курара».