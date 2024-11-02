Износ теплосетей в Екатеринбурге составляет 74%

Posted 2 ноября, 06:38
Published 2 ноября, 06:38
Modified 2 ноября, 07:21
Updated 2 ноября, 07:21
Об износе теплосетей специалист сообщил во время публичных слушаний по схеме теплоснабжения, которые состоялись в мэрии Екатеринбурга 2 ноября 2024 года, пишет ЕАН.
Руководитель компании «Т-Плюс» Владимир Бусоргин сообщил, что часовой прирост тепловых нагрузок будет составлять 1980 гигакалорий. Также города-спутники нуждаются в тепловой энергии. Прирост начнется за счет ВИЗа, Новокольцовского, Истока и Академического районов.
Для того, чтобы реализовать новую схему теплоснабжения, компании понадобится более 90 миллиардов рублей.
Напомним, в 2025 году в Нижнем Тагиле на Вагонке будут отремонтированы 15 километров теплосетей.