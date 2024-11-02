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Posted 2 ноября, 06:38

Published 2 ноября, 06:38

Modified 2 ноября, 07:21

Updated 2 ноября, 07:21

Износ теплосетей в Екатеринбурге составляет 74%

Износ теплосетей в Екатеринбурге составляет 74%

2 ноября 2024, 06:38
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге теплосети износились на 74%. Об этом рассказал инженер теплосетевой компании.

Об износе теплосетей специалист сообщил во время публичных слушаний по схеме теплоснабжения, которые состоялись в мэрии Екатеринбурга 2 ноября 2024 года, пишет ЕАН.

Руководитель компании «Т-Плюс» Владимир Бусоргин сообщил, что часовой прирост тепловых нагрузок будет составлять 1980 гигакалорий. Также города-спутники нуждаются в тепловой энергии. Прирост начнется за счет ВИЗа, Новокольцовского, Истока и Академического районов.

Для того, чтобы реализовать новую схему теплоснабжения, компании понадобится более 90 миллиардов рублей.

Напомним, в 2025 году в Нижнем Тагиле на Вагонке будут отремонтированы 15 километров теплосетей.

Нижний Тагил получит почти 240 млн рублей на ремонт теплосетей
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